Câmera flagra carro sendo atingido e arrastado por caminhão em São Mateus

Um carro foi atingido e arrastado por caminhão no fim da manhã desta terça-feira (7), no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o acidente. É possível ver ainda que o veículo arrastado bateu em outro caminhão que estava estacionado. O motorista do carro foi socorrido e levado ao Hospital Roberto Silvares, no mesmo município.
Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, os veículos estavam na mesma posição do acidente. Nas imagens é possível ver que a lateral do carro ficou destruída com impacto da batida.
Carro é atingido e arrastado por caminhão em São Mateus
Não há informações sobre o estado de saúde do condutor socorrido para o hospital.
Segundo a PM, o carro e o caminhão estavam com a documentação regularizada e os motoristas realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo.