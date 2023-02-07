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Acidente

Câmera flagra carro sendo atingido e arrastado por caminhão em São Mateus

Acidente ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (7), no bairro Sernamby; motorista foi levado para hospital
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 fev 2023 às 19:42

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 19:42

Um carro foi atingido e arrastado por caminhão no fim da manhã desta terça-feira (7), no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o acidente. É possível ver ainda que o veículo arrastado bateu em outro caminhão que estava estacionado. O motorista do carro foi socorrido e levado ao Hospital Roberto Silvares, no mesmo município.
Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, os veículos estavam na mesma posição do acidente. Nas imagens é possível ver que a lateral do carro ficou destruída com impacto da batida.

Carro é atingido e arrastado por caminhão em São Mateus

Não há informações sobre o estado de saúde do condutor socorrido para o hospital.
Segundo a PM, o carro e o caminhão estavam com a documentação regularizada e os motoristas realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo.

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