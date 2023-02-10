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Violência

Homem mata irmão com pedrada após briga em Cachoeiro de Itapemirim

Irmã dos envolvidos presenciou o crime e viu a vítima morrer no local; suspeito de 40 anos confessou o assassinato e foi preso em flagrante nessa quinta-feira (9)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 fev 2023 às 13:47

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 13:47

Um homem de 40 anos foi preso após matar o próprio irmão no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite dessa quinta-feira (9). O assassinato aconteceu após uma briga entre eles e foi presenciado por uma irmã. O nome e a idade da vítima não foram divulgadas.
Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram, a vítima estava caída no chão, desacordada e sangrando por causa de um corte na cabeça, sendo amparada pela irmã. Ela relatou que o outro irmão acertou uma pedrada na cabeça do familiar, que morreu ainda no local.
De acordo com a corporação, o autor da agressão fugiu após a briga. No entanto, a PM recebeu a informação de que o suspeito estava escondido em um beco que dava acesso à Rua Luiz Sacramento. Imediatamente, as equipes chegaram no local e o encontraram escondido em um terreno baldio.
O homem tentou enganar os policiais, passando nome falso e dizendo que não sabia de nada sobre o ocorrido, mas foi descoberta a verdadeira identidade. Novamente questionado, ele confessou ser o autor do crime e foi levado para a Sétima Delegacia Regional, em Cachoeiro de Itapemirim.
Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

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