Suspeito de aplicar golpes com fechamento de varanda é preso no ES

Um homem de 44 anos foi preso na manhã de quarta-feira (8), no Centro de Vila Velha . Ele era foragido do sistema prisional desde 2021, quando fugiu da Colônia Penal de Viana, onde cumpria pena por um roubo cometido em 2002, no município de Guarapari . Além disso, ele é suspeito de estelionato.

Segundo a Polícia Civil , responsável pelas investigações, o suspeito aplicou vários golpes contra vítimas de Vitória Vila Velha , no final do ano passado. Em todos os casos, ele foi contratado para prestar serviços de fechamento de varandas em apartamentos. Porém, após receber parte dos valores combinados com as vítimas, o investigado deixou de fazer contato com elas e os serviços ficaram inacabados ou com falhas graves no funcionamento.

Quando as pessoas prejudicadas tentavam localizar o estabelecimento comercial que supostamente seria dele, com base no endereço que constava no recibo fornecido, descobriam que o suspeito não trabalhava no local. Os números de telefone que ele disponibilizava também não recebiam chamadas ou mensagens.

Prisão foi feita pelo Terceiro Distrito de Polícia, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com o titular do Terceiro Distrito de Polícia, o delegado Érico de Almeida Mangaravite, o homem prestou depoimento e alegou que, por causa do uso de drogas, não havia concluído o serviço combinado com uma das clientes.

Já em relação à outra vítima, ele disse que ainda pretendia realizar reparos no local. Porém, não soube explicar o motivo de ter apresentado recibos com informações falsas para ambas e nem o porquê de ter deixado de responder às mensagens que lhe foram enviadas.