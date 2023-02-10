Motorista que atropelou seis em São Gabriel havia bebido, diz delegado

O inquérito da Polícia Civil, concluído nessa quinta-feira (9), apontou que o motorista da caminhonete que atropelou seis pessoas em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, ingeriu bebida alcoólica antes do acidente. O caso ocorreu no dia 12 de janeiro, e o suspeito fugiu do local após o atropelamento.
Titular da delegacia do município, o delegado Ricardo Barbosa afirmou que câmeras de videomonitoramento flagraram o homem de 45 anos – cujo nome não foi divulgado pela corporação – em bares da cidade pouco antes de atingir as vítimas no bairro Nossa Senhora Aparecida.
"Nós identificamos que ele havia se dirigido a bares da cidade, onde fez ingestão de bebida alcoólica. Em um, nós temos imagens dele recebendo uma garrafa e fazendo a ingestão poucos minutos antes do acidente"
Cinco dias após o atropelamento, o motorista se apresentou à polícia. No depoimento, ele afirmou que tinha passado mal ao volante. No entanto, segundo o delegado Ricardo Barbosa, a investigação não trouxe evidências sobre o estado de saúde do suspeito, que responde em liberdade.
O inquérito policial foi encaminhado à Justiça, e o condutor foi indiciado por porte ilegal de munição, que foi encontrada dentro do carro após o acidente, e por cinco casos de lesão corporal culposa –quando não há intenção. Apesar de seis pessoas terem sido atropeladas, a investigação apontou que apenas cinco se feriram.
Relembre o acidente
Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que a caminhonete acerta as seis pessoas, na madrugada de 12 de janeiro deste ano. Primeiro, três pessoas aparecem caminhando em uma rua do bairro Nossa Senhora Aparecida, quando são atingidas.
Logo depois, outras três vítimas – entre elas dois motociclistas e uma criança – que conversam em frente a uma pizzaria são atropeladas pela mesmo carro. Um deles é arrastado, mas os três tiveram ferimentos leves. Uma mulher que estava perto consegue se afastar e, por pouco, não é atingida.
O motorista fugiu sem prestar socorro e abandonou a caminhonete em outro lugar. Testemunhas contaram que, em um dos bancos do veículo, foi encontrada munição intacta. Nos dias seguintes ao acidente, o condutor já havia sido identificado pela Polícia Civil.
De todas as vítimas, apenas uma precisou ser internada: Joenilton Xavier de Assis, de 33 anos – que chegou a ficar em coma, internado na UTI do Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Após a recuperação, ele recebeu alta no último dia 2 de fevereiro.