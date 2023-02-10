Motorista que atropelou seis em São Gabriel da Palha é indiciado

Cerca de um mês depois, as investigações sobre o atropelamento de seis pessoas em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, foram concluídas nessa quinta-feira (9). A Policia Civil informou que indiciou o motorista da caminhonete por porte ilegal de munição e lesão corporal culposa – quando não há intenção – cinco vezes.
Após o atropelamento, o condutor fugiu sem prestar socorro às vítimas e abandonou o automóvel em outro lugar. Cinco dias depois, ele se apresentou na delegacia da cidade, prestou depoimento e disse que passou mal ao volante. O nome dele não foi divulgado pela corporação.
Das seis pessoas atingidas no acidente, apenas uma precisou ser internada: Joenilton Xavier de Assis, de 33 anos, chegou a ficar em coma – situação na qual permaneceu, pelo menos, até o último dia 17 de janeiro. Na semana passada, na quinta-feira (2), ele recebeu alta médica.
Um vídeo impressionante flagrou o momento em que a caminhonete atropelou as seis vítimas – incluindo uma criança de quatro anos – na madrugada de 12 de janeiro deste ano, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O acidente aconteceu em frente a uma pizzaria da região.
O dono do estabelecimento e o filho dele estavam em uma moto, e um funcionário estava em outra, todos conversando, quando o carro passou e atingiu os três, que sofreram somente ferimentos leves. Uma mulher que estava junto com o grupo, por pouco, não foi atropelada.
Três homens que passavam pelo local no momento também foram atingidos pelo motorista. Em outro ângulo da câmera de segurança, é possível ver o momento em que o trio é arrastado e arremessado pelo veículo. Deles, dois sofreram apenas ferimentos leves e escoriações.
Na época, testemunhas afirmaram para as autoridades policiais que munições intactas foram encontradas em um dos bancos do carro.