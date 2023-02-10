Motorista que atropelou seis em São Gabriel da Palha é indiciado

Após o atropelamento, o condutor fugiu sem prestar socorro às vítimas e abandonou o automóvel em outro lugar. Cinco dias depois, ele se apresentou na delegacia da cidade, prestou depoimento e disse que passou mal ao volante . O nome dele não foi divulgado pela corporação.

Joenilton tem 33 anos e recebeu alta na quinta-feira (2) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um vídeo impressionante flagrou o momento em que a caminhonete atropelou as seis vítimas – incluindo uma criança de quatro anos – na madrugada de 12 de janeiro deste ano, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O acidente aconteceu em frente a uma pizzaria da região.

O dono do estabelecimento e o filho dele estavam em uma moto, e um funcionário estava em outra, todos conversando, quando o carro passou e atingiu os três, que sofreram somente ferimentos leves. Uma mulher que estava junto com o grupo, por pouco, não foi atropelada.

Três homens que passavam pelo local no momento também foram atingidos pelo motorista. Em outro ângulo da câmera de segurança, é possível ver o momento em que o trio é arrastado e arremessado pelo veículo. Deles, dois sofreram apenas ferimentos leves e escoriações.