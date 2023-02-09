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Itaparica

Briga em posto de combustível termina com homem baleado em Vila Velha

Suspeito tentou apaziguar uma discussão de casal, mas acabou se desentendendo com o homem e atirou; vítima de 31 anos levou tiro no peito
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 fev 2023 às 12:25

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 12:25

Homem é baleado após discussão em Vila Velha
Homem é baleado após discussão em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias
Uma discussão entre um casal terminou com o homem, de 31 anos, baleado no peito, na madrugada desta quinta-feira (9), no bairro Itaparica, em Vila Velha. Ele brigava com a companheira em um posto de combustível, quando outro homem tentou apaziguar. A vítima acabou xingando o suspeito, gerando um desentendimento entre eles. Com raiva, o atirador realizou o disparo.
Acionada, a Polícia Militar esteve no estabelecimento. Uma funcionária relatou que ouviu barulho de tiro e, ao sair para verificar o que tinha acontecido, percebeu que havia um homem ferido. No entanto, quando os policiais chegaram, ele já tinha sido socorrido por uma pessoa que passou pelo local.
Em seguida, os militares seguiram até um hospital particular da região, onde confirmaram que a vítima tinha dado entrada. Na unidade, eles conversaram a mulher que prestou socorro ao homem, mas ela informou que não o conhecia, tampouco sabia quem era o autor do crime.
Após os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O atual estado de saúde dele não foi divulgado.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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