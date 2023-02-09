Briga entre adolescentes termina com um baleado na cabeça em Aracruz

Um adolescente de 16 anos foi baleado na cabeça, perto da Escola Misael Pinto Netto, no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite dessa quarta-feira (8). Tudo teria acontecido devido a um desentendimento entre a vítima e um suspeito, de 15 anos. O jovem ferido foi levado para o Hospital São Camilo, no município.
De acordo com o boletim de ocorrência, o indivíduo que deu os tiros foi apreendido pela Polícia Militar no bairro Morobá, para onde tinha fugido. Ao perceber a presença dos policiais, ao lado da mãe, ele largou a arma e se deitou no chão para se entregar. Já outro suspeito, de 16 anos, que teria ajudado na fuga do atirador, com uma moto branca, se apresentou à delegacia, junto do pai.
Em depoimento, eles contaram que tinham uma rivalidade com a vítima, com quem já haviam brigado algumas vezes. Não foi informado o motivo do desentendimento entre eles, mas um dos indivíduos, que estava armado, sacou o revólver e efetuou dois tiros no adolescente.
O jovem de 16 anos que ficou ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A equipe do Hospital São Camilo comunicou à polícia que ele foi alvejado na cabeça e continua sob cuidados médicos. Apesar da gravidade dos ferimentos, o quadro de saúde dele era considerado estável na manhã desta quinta-feira (9).
A Polícia Civil informou que o adolescente de 15 anos foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e por impossibilidade de defesa da vítima e foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). "Ele foi o autor dos disparos e foi apreendido com a arma do crime", afirmou.
Já o outro adolescente, de 16 anos, que se apresentou voluntariamente na Delegacia Regional de Aracruz, assinou um boletim de ocorrência circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada, e foi reintegrado à família, após o genitor assumir o compromisso de o levar ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), quando solicitado.
"O jovem auxiliou o autor dos disparos, o levando até o local em uma motocicleta. Apesar desse adolescente ter participado, logo após a apreensão do autor do fato, ele se apresentou, impedindo que o delegado de plantão fizesse sua apreensão, conforme determina a legislação", explicou a corporação.