Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perto de escola

Briga entre adolescentes termina com um baleado na cabeça em Aracruz

Suspeitos não informaram o motivo da discussão, mas afirmaram que havia uma rivalidade entre eles e a vítima; jovem de 16 anos segue internado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 fev 2023 às 11:27

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 11:27

Um adolescente de 16 anos foi baleado na cabeça, perto da Escola Misael Pinto Netto, no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite dessa quarta-feira (8). Tudo teria acontecido devido a um desentendimento entre a vítima e um suspeito, de 15 anos. O jovem ferido foi levado para o Hospital São Camilo, no município.
De acordo com o boletim de ocorrência, o indivíduo que deu os tiros foi apreendido pela Polícia Militar no bairro Morobá, para onde tinha fugido. Ao perceber a presença dos policiais, ao lado da mãe, ele largou a arma e se deitou no chão para se entregar. Já outro suspeito, de 16 anos, que teria ajudado na fuga do atirador, com uma moto branca, se apresentou à delegacia, junto do pai.
Arma, munições a chave da moto utilizada na fuga
Arma, munições e a chave da moto utilizada na fuga foram apreendidas Crédito: Divulgação | PMES
Em depoimento, eles contaram que tinham uma rivalidade com a vítima, com quem já haviam brigado algumas vezes. Não foi informado o motivo do desentendimento entre eles, mas um dos indivíduos, que estava armado, sacou o revólver e efetuou dois tiros no adolescente.
O jovem de 16 anos que ficou ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A equipe do Hospital São Camilo comunicou à polícia que ele foi alvejado na cabeça e continua sob cuidados médicos. Apesar da gravidade dos ferimentos, o quadro de saúde dele era considerado estável na manhã desta quinta-feira (9).
Polícia Civil informou que o adolescente de 15 anos foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e por impossibilidade de defesa da vítima e foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). "Ele foi o autor dos disparos e foi apreendido com a arma do crime", afirmou.
Já o outro adolescente, de 16 anos, que se apresentou voluntariamente na Delegacia Regional de Aracruz, assinou um boletim de ocorrência circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada, e foi reintegrado à família, após o genitor assumir o compromisso de o levar ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), quando solicitado.
"O jovem auxiliou o autor dos disparos, o levando até o local em uma motocicleta. Apesar desse adolescente ter participado, logo após a apreensão do autor do fato, ele se apresentou, impedindo que o delegado de plantão fizesse sua apreensão, conforme determina a legislação", explicou a corporação.

Veja Também

Mistério: pinturas destacam buracos em ruas de Aracruz; veja vídeo

Homem toca partes íntimas em ônibus e persegue adolescente grávida no ES

Foragido por homicídios cometidos na Bahia é preso em Rio Bananal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Polícia Civil Tiros ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados