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Escondido no ES

Foragido por homicídios cometidos na Bahia é preso em Rio Bananal

Jonatas Vieira Nobre, de 34 anos, conhecido como 'Choque', havia fugido no final de 2018 para o Estado, onde se escondeu em propriedades rurais
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 fev 2023 às 15:36

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 15:36

Jonatas Vieira Nobre, de 34 anos, conhecido como ‘Choque”, era procurado por homicídios na Bahia e fugiu para o ES no final de 2018.
Jonatas Vieira Nobre, de 34 anos, conhecido como ‘Choque”, era procurado por homicídios na Bahia Crédito: Polícia Civil | Reprodução
Um homem procurado pela polícia por homicídio cometido no estado da Bahia foi preso na madrugada desta quarta-feira (8), na localidade de córrego Santa Rita, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil (PC), Jonatas Vieira Nobre, de 34 anos, conhecido como "Choque", fugiu para o Estado no final de 2018 e, desde então, estava se escondendo em propriedades rurais da região de Rio Bananal e Sooretama.
Segundo a PC, os crimes teriam sido cometidos no município baiano de Canavieiras e havia dois mandados de prisão contra Jonatas. O suspeito também já havia sido preso por tráfico de entorpecentes e roubos na Bahia.
A equipes conseguiram localizar o fugitivo, depois de levantamentos realizados pelo Setor de Inteligência da Polícia Civil de Linhares. Durante a execução do mandado de prisão, "Choque" não ofereceu resistência.
Com ele, foram encontradas duas pedras médias de crack, que, divididas, dariam cerca de 100 pedras de crack para venda, e ainda uma balança de precisão. De acordo com a corporação, além do cumprimento dos mandados de prisão, o suspeito também foi preso pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

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homicídio Linhares Polícia Civil Rio Bananal Sooretama tráfico de drogas ES Norte
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