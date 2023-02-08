Foragido por homicídios cometidos na Bahia é preso em Rio Bananal

Segundo a PC, os crimes teriam sido cometidos no município baiano de Canavieiras e havia dois mandados de prisão contra Jonatas. O suspeito também já havia sido preso por tráfico de entorpecentes e roubos na Bahia.

Com ele, foram encontradas duas pedras médias de crack, que, divididas, dariam cerca de 100 pedras de crack para venda, e ainda uma balança de precisão. De acordo com a corporação, além do cumprimento dos mandados de prisão, o suspeito também foi preso pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.