Foragido por homicídios cometidos na Bahia é preso em Rio Bananal

Um homem procurado pela polícia por homicídio cometido no estado da Bahia foi preso na madrugada desta quarta-feira (8), na localidade de córrego Santa Rita, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil (PC), Jonatas Vieira Nobre, de 34 anos, conhecido como "Choque", fugiu para o Estado no final de 2018 e, desde então, estava se escondendo em propriedades rurais da região de Rio Bananal e Sooretama.
Segundo a PC, os crimes teriam sido cometidos no município baiano de Canavieiras e havia dois mandados de prisão contra Jonatas. O suspeito também já havia sido preso por tráfico de entorpecentes e roubos na Bahia.
A equipes conseguiram localizar o fugitivo, depois de levantamentos realizados pelo Setor de Inteligência da Polícia Civil de Linhares. Durante a execução do mandado de prisão, "Choque" não ofereceu resistência.
Com ele, foram encontradas duas pedras médias de crack, que, divididas, dariam cerca de 100 pedras de crack para venda, e ainda uma balança de precisão. De acordo com a corporação, além do cumprimento dos mandados de prisão, o suspeito também foi preso pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.