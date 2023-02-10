Corpo de homem é encontrado no rio Itapemirim, em Cachoeiro

A equipe esteve no local e retirou o corpo da água. O corpo foi deixado no quintal de uma casa, onde não mora ninguém, enquanto os bombeiros aguardavam a chegada da perícia.

Além disso, informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. "O prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias)", explicou.