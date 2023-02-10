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No Sul do ES

Corpo de homem é encontrado no rio Itapemirim, em Cachoeiro

Os bombeiros retiraram o corpo que estava dentro da água, na tarde desta sexta-feira (10)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 fev 2023 às 20:06

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 20:06

O corpo de um homem foi encontrado, na tarde desta sexta-feira (10), dentro do Rio de Itapemirim, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Corpo de homem é encontrado em rio de Cachoeiro
O corpo foi encontrado no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Matheus Passos
De acordo com as informações iniciais apuradas pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, um homem que limpava o quintal de uma casa viu o corpo e acionou o Corpo de Bombeiros.
A equipe esteve no local e retirou o corpo da água. O corpo foi deixado no quintal de uma casa, onde não mora ninguém, enquanto os bombeiros aguardavam a chegada da perícia.
Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que o corpo estava em estado de decomposição. "Foi retirado da água e deixado aos cuidados da Polícia Civil (PC)", informou.
A reportagem procurou a PC que disse que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que aguarda o resultado dos exames.
Além disso, informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. "O prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias)", explicou. 

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