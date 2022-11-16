Corpo de homem é achado por pescadores no Rio Itapemirim, em Cachoeiro

O corpo de um homem foi encontrado por pescadores na tarde desta terça-feira (15) no Rio Itapemirim, perto da Ponte do Arco, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Um dos pescadores, que prefere não se identificar, informou à TV Gazeta Sul que estava pescando no local quando viu o corpo do outro lado do rio. Com ajuda de uma canoa, pescadores levaram o corpo até a margem e acionaram a Polícia Civil. O corpo foi recolhido no final da tarde desta terça-feira.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, que aguarda o resultado dos exames. A causa da morte não foi informada.