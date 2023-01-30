Após enchente em Cachoeiro, corpo de homem é encontrado em vegetação

O corpo de um homem foi encontrado em uma vegetação nas margens de um córrego na manhã desse domingo (29), no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Para a polícia, uma pessoa contou que há dias, após uma enchente na região, percebeu a presença incomum de urubus na beira do riacho e viu que se tratava de um cadáver. A causa da morte ainda será apurada.
A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. No local, o solicitante relatou que, inicialmente, achava que era algum animal morto; no entanto, no domingo, sentiu um odor muito forte na região que é cercada por uma vegetação alta.
A equipe foi ao local indicado e encontrou o cadáver em estado de decomposição. Em seguida, a Polícia Civil (PC) foi acionada.
Em nota, a PC informou que caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que aguarda o resultado dos exames.
Além disso, comunicou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. “O prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, como este caso, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias)”, explicou.