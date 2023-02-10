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Em Linhares

Mulher faz tricô para distrair polícia, mas é presa com crack e cocaína

Policiais perceberam a ação suspeita e se aproximaram. A mulher demonstrou nervosismo e depois acabou confessando que estava vendendo drogas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 fev 2023 às 19:53

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 19:53

Uma mulher, de 41 anos, foi presa em flagrante enquanto vendia drogas no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (10). De acordo com a Polícia Militar, ela estava acompanhada de outros dois indivíduos perto de uma igreja e, ao perceber a aproximação dos policiais, começou a tricotar para tentar evitar a abordagem. Mas não conseguiu esconder os entorpecentes.
A PM recebeu a informação de que havia uma ação suspeita na rua Vereador João Pedro da Silva. Ao chegarem no local indicado, os militares fizeram uma observação a distância e viram a mulher comercializando a droga com outras duas pessoas por perto. Ela recebia o dinheiro de usuários e ia buscar o entorpecente no cesto de uma bicicleta, que ficava dentro de uma bolsa pequena.
De acordo com a PM, a mulher pegou um tricô, mas aparentava estar nervosa com a aproximação dos policiais e não parava de mexer a cintura. Quando foi perguntada sobre o que guardava ali, a mulher retirou um invólucro com diversas substâncias de crack e cocaína. O cesto da bicicleta também foi revistado e tinha mais uma quantidade de drogas.
Segundo a PM, a mulher confessou que estava vendendo entorpecentes. Em seguida, ela foi encaminhada para a Delegacia Regional de Linhares, onde a polícia encontrou R$ 100 no bolso de uma roupa que ela vestia. Os demais envolvidos não foram mais localizados pelas forças de segurança.

Material apreendido

Material apreendido com a mulher
Material apreendido com a mulher Crédito: Divulgação/PMES
  • 200 pedras de crack;
  • 1 pedaço de crack;
  • 18 pinos de cocaína;
  • R$ 100,00.
A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Polícia Civil sobre o caso. Assim que a resposta chegar, o texto será atualizado.

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