Mulher faz tricô para distrair polícia, mas é presa com crack e cocaína

Uma mulher, de 41 anos, foi presa em flagrante enquanto vendia drogas no bairro Santa Cruz, em Linhares , no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (10). De acordo com a Polícia Militar , ela estava acompanhada de outros dois indivíduos perto de uma igreja e, ao perceber a aproximação dos policiais, começou a tricotar para tentar evitar a abordagem. Mas não conseguiu esconder os entorpecentes.

A PM recebeu a informação de que havia uma ação suspeita na rua Vereador João Pedro da Silva. Ao chegarem no local indicado, os militares fizeram uma observação a distância e viram a mulher comercializando a droga com outras duas pessoas por perto. Ela recebia o dinheiro de usuários e ia buscar o entorpecente no cesto de uma bicicleta, que ficava dentro de uma bolsa pequena.

De acordo com a PM, a mulher pegou um tricô, mas aparentava estar nervosa com a aproximação dos policiais e não parava de mexer a cintura. Quando foi perguntada sobre o que guardava ali, a mulher retirou um invólucro com diversas substâncias de crack e cocaína. O cesto da bicicleta também foi revistado e tinha mais uma quantidade de drogas.

Segundo a PM, a mulher confessou que estava vendendo entorpecentes. Em seguida, ela foi encaminhada para a Delegacia Regional de Linhares, onde a polícia encontrou R$ 100 no bolso de uma roupa que ela vestia. Os demais envolvidos não foram mais localizados pelas forças de segurança.

Material apreendido

Material apreendido com a mulher Crédito: Divulgação/PMES

200 pedras de crack;

1 pedaço de crack;

18 pinos de cocaína;

R$ 100,00.