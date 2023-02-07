Traficante foragido da Justiça é preso em casa em Linhares

Submetralhadora apreendida durante a ação policial em Linhares Crédito: Reprodução | PMES

Um homem de 30 anos que era foragido da Justiça por escapar do sistema prisional foi recapturado no bairro Santa Cruz, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na tarde dessa segunda-feira (6). Cleidioni da Silva Carreiro foi identificado como um dos comandantes do tráfico de drogas da região do Residencial Jocafe. Durante a ação, ele foi detido ao lado de dois homens e um adolescente, que estavam com uma submetralhadora e drogas.

Polícia Militar recebeu a informação de que o foragido estava armado e vendendo drogas na Rua Basílio de Moraes, onde se escondia em uma casa há alguns dias. Outros três suspeitos também estariam no local: Gabriel Alves Mariano, de 18 anos, Jhonatan Vitória dos Santos, de 22 anos, e um adolescente de 17 anos.

Os policiais que já estavam na região foram até o local para fazer a abordagem, mas os indivíduos viram a aproximação e tentaram fugir para dentro do imóvel. No entanto, a equipe entrou na residência e conseguiu deter o quarteto.

Durante as buscas na casa, foi encontrada uma submetralhadora com 15 munições, que estava dentro de uma mochila, em um guarda-roupa. Além de um carregador com mais 15 munições, todas de calibre 380. Nas gavetas de uma cômoda, havia 13 pedras de crack, uma bucha de maconha e um celular.

Os suspeitos foram algemados e levados para a Delegacia Regional de Linhares. Gabriel Alves Mariano foi autuado por tráfico de drogas, e Jhonatan Vitória dos Santos por porte ilegal de arma de fogo. O adolescente assinou um termo de compromisso e foi devolvido à mãe.