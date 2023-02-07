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Bairro Santa Cruz

Traficante foragido da Justiça é preso em casa em Linhares

Cleidioni da Silva Carreiro tinha fugido da prisão em dezembro do ano passado; outros dois homens e um adolescente também foram detidos na ação
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 fev 2023 às 12:32

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 12:32

Submetralhadora apreendida durante a ação policial em Linhares
Submetralhadora apreendida durante a ação policial em Linhares Crédito: Reprodução | PMES
Um homem de 30 anos que era foragido da Justiça por escapar do sistema prisional foi recapturado no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde dessa segunda-feira (6). Cleidioni da Silva Carreiro foi identificado como um dos comandantes do tráfico de drogas da região do Residencial Jocafe. Durante a ação, ele foi detido ao lado de dois homens e um adolescente, que estavam com uma submetralhadora e drogas.
Polícia Militar recebeu a informação de que o foragido estava armado e vendendo drogas na Rua Basílio de Moraes, onde se escondia em uma casa há alguns dias. Outros três suspeitos também estariam no local: Gabriel Alves Mariano, de 18 anos, Jhonatan Vitória dos Santos, de 22 anos, e um adolescente de 17 anos.
Os policiais que já estavam na região foram até o local para fazer a abordagem, mas os indivíduos viram a aproximação e tentaram fugir para dentro do imóvel. No entanto, a equipe entrou na residência e conseguiu deter o quarteto.
Durante as buscas na casa, foi encontrada uma submetralhadora com 15 munições, que estava dentro de uma mochila, em um guarda-roupa. Além de um carregador com mais 15 munições, todas de calibre 380. Nas gavetas de uma cômoda, havia 13 pedras de crack, uma bucha de maconha e um celular.
Os suspeitos foram algemados e levados para a Delegacia Regional de Linhares. Gabriel Alves Mariano foi autuado por tráfico de drogas, e Jhonatan Vitória dos Santos por porte ilegal de arma de fogo. O adolescente assinou um termo de compromisso e foi devolvido à mãe.
Já Cleidioni da Silva Carreiro tinha mandado de prisão em aberto por ter fugido do presídio e várias passagens por tráfico de drogas. De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), ele deu entrada no sistema prisional em maio de 2017 por tal crime e fugiu da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha no dia 28 de dezembro do ano passado.

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