Dono de escritório reage a assalto e deixa suspeito ferido em Linhares Crédito: Roger Botelho

O dono de um escritório de despachante reagiu a um assalto e atirou contra os suspeitos, deixando um ferido, na tarde desta quinta-feira (2), no bairro Interlagos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Os homens invadiram o local anunciando o assalto. A vítima aproveitou um momento de distração, e atirou contra os suspeitos, que fugiram do local, levando uma quantia em dinheiro.

O proprietário, que preferiu não ser identificado, contou à repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, que estava, junto ao irmão que trabalha no escritório, atendendo alguns clientes, quando os dois suspeitos chegaram armados.

“Um estava com um facão, e o outro com uma submetralhadora, que pareceu caseira. Eles renderam todo mundo e começaram a pedir por dinheiros. Um cliente que estava perto da porta, quando teve oportunidade, abriu e correu. Os suspeitos tentaram ir atrás dele, e nesse momento eu saquei minha arma, que é registrada, e atirei na direção deles”, disse.

Testemunhas informaram que os suspeitos ainda reagiram atirando contra o dono do escritório e depois fugiram em uma moto. Os dois chegaram a cair do veículo, já que um deles foi ferido por um tiro. De acordo com as testemunhas, a moto parou a cerca três quarteirões depois do local do assalto e o suspeito atingido pelo tiro foi resgatado por um carro.

Dois veículos estacionados na rua foram e a janela de uma casa foram atingidos pelos disparos.

A janela de uma casa foi atingida pelos disparos, em Linhares. Crédito: Nádia Prado