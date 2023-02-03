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“Botou para correr”

Dono de escritório reage a assalto e deixa suspeito ferido em Linhares

Os homens invadiram um estritório, no bairro Interlagos, anunciando o assalto. A vítima aproveitou um momento de distração, e atirou contra os suspeitos, que fugiram do local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 fev 2023 às 21:08

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 21:08

Dono de escritório reage a assalto e deixa suspeito ferido em Linhares
Dono de escritório reage a assalto e deixa suspeito ferido em Linhares Crédito: Roger Botelho
O dono de um escritório de despachante reagiu a um assalto e atirou contra os suspeitos, deixando um ferido, na tarde desta quinta-feira (2), no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os homens invadiram o local anunciando o assalto. A vítima aproveitou um momento de distração, e atirou contra os suspeitos, que fugiram do local, levando uma quantia em dinheiro.
O proprietário, que preferiu não ser identificado, contou à repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, que estava, junto ao irmão que trabalha no escritório, atendendo alguns clientes, quando os dois suspeitos chegaram armados.
“Um estava com um facão, e o outro com uma submetralhadora, que pareceu caseira. Eles renderam todo mundo e começaram a pedir por dinheiros. Um cliente que estava perto da porta, quando teve oportunidade, abriu e correu. Os suspeitos tentaram ir atrás dele, e nesse momento eu saquei minha arma, que é registrada, e atirei na direção deles”, disse.
Testemunhas informaram que os suspeitos ainda reagiram atirando contra o dono do escritório e depois fugiram em uma moto. Os dois chegaram a cair do veículo, já que um deles foi ferido por um tiro. De acordo com as testemunhas, a moto parou a cerca três quarteirões depois do local do assalto e o suspeito atingido pelo tiro foi resgatado por um carro.
Dois veículos estacionados na rua foram e a janela de uma casa foram atingidos pelos disparos.
A janela de uma casa foi atingida pelos disparos., em Linhares.
A janela de uma casa foi atingida pelos disparos, em Linhares. Crédito: Nádia Prado
O crime é investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. “Nós vamos apurar a identidade dos suspeitos, através de câmeras de vídeo monitoramento, localizados e prendê-los”, afirma o delegado Fabrício Lucindo.

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Assalto Linhares Polícia Civil ES Norte
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