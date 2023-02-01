Linhares: suspeito de matar homem após título do Fla se apresenta na delegacia

Um jovem de 20 anos, suspeito de matar a tiros Thiago Fontana Costa de Almeida, de 27 anos, durante a comemoração do título da Libertadores conquistada pelo Flamengo – em Linhares, no Norte do Espírito Santo, se apresentou na delegacia. O suspeito confessou que foi o autor dos disparos que mataram o rapaz. Segundo a Polícia Civil de Linhares, o depoimento do suspeito ocorreu no dia 10 de janeiro, no entanto a informação só foi divulgada nesta quarta-feira (1).
Na delegacia, o suspeito confessou o crime e afirmou que matou Thiago por ciúmes da namorada. No entanto, as investigações apontam que o crime pode ter relação com a disputa do tráfico de drogas na região.
Após o depoimento ele foi liberado. O delegado Tiago Cavalcante, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e responsável pelas investigações, explicou que, no caso do suspeito, não cabia prisão em flagrante, mas que vai pedir à Justiça a prisão preventiva do jovem.
O crime
Thiago Fontana Costa de Almeida estava em um bar no Centro de Linhares, comemorando a vitória do Flamengo na Libertadores, quando foi baleado por dois tiros no abdômen e um no ombro.
Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 30 de outubro.
O jovem que se apresentou à polícia é o segundo suspeito de participar do crime. Em 27 de dezembro do ano passado, Yuri Silva do Amaral, de 19 anos, foi preso. Inicialmente ele foi apontado como o atirador, no entanto, segundo a PC, ele, na verdade, seria comparsa do outro suspeito.