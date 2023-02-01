Linhares: suspeito de matar homem após título do Fla se apresenta na delegacia

Na delegacia, o suspeito confessou o crime e afirmou que matou Thiago por ciúmes da namorada. No entanto, as investigações apontam que o crime pode ter relação com a disputa do tráfico de drogas na região.

O suspeito se apresentou à polícia e confessou que matou a vítima na comemoração do título da LIbertadores Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Após o depoimento ele foi liberado. O delegado Tiago Cavalcante, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e responsável pelas investigações, explicou que, no caso do suspeito, não cabia prisão em flagrante, mas que vai pedir à Justiça a prisão preventiva do jovem.

O crime

Thiago Fontana Costa de Almeida estava em um bar no Centro de Linhares, comemorando a vitória do Flamengo na Libertadores, quando foi baleado por dois tiros no abdômen e um no ombro.