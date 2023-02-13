Mulher é esfaqueada em padaria pelo ex-companheiro em Guarapari

Uma jovem, de 26 anos, foi esfaqueada e agredida pelo ex-companheiro, de 24 anos, dentro de uma padaria localizada no bairro Muquiçaba, em Guarapari, na noite desse domingo (12). O homem acabou preso e confessou que cometeu o crime porque a vítima está com outra pessoa e não queria conversar com ele.
De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma tentativa de feminicídio na região. Ao chegar, foi informada que um homem teria ido até o local de trabalho da ex-mulher e desferido golpes de faca na altura do pescoço e batido com um capacete na cabeça dela.
Como o agressor seria morador de Jabaraí, os policiais foram até o bairro para tentar localizar a casa. Ao encontrar a residência, foi feito contato com a mãe dele, que informou que o filho havia acabado de sair para trabalhar e que relatou que tinha esfaqueado a ex-namorada, contudo ela não acreditou.
Os militares, então, pediram para que ela ligasse para o filho. Ao atender, foi proposto que ele retornasse para casa e se apresentasse voluntariamente à corporação. Questionado, o homem contou que havia descoberto o novo relacionamento da ex-namorada e não aceitou a recusa da conversa na padaria.
Ele, então, disse que voltou ao estabelecimento mais tarde, já em posse de uma faca, iniciando uma conversa com a mulher. Entretanto, durante o diálogo, ela teria debochado dele. Por causa disso, ele desferiu golpes de faca nas costas dela, mas achou que não tinha atingido a vítima.
Após o crime, o suspeito pegou a faca, colocou na cintura e foi para casa, guardando o objeto, que estava sem sangue. Ele conversou com a mãe, relatou sobre o ocorrido e saiu para trabalhar. Após dada a voz de prisão, ele indicou onde havia guardado o objeto. Ambos foram levados para a Delegacia Regional de Guarapari.
Já na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari, a vítima disse que foi ferida pelo ex com uma faca no local de trabalho. Ela contou que o homem a teria procurado na manhã de domingo (12), querendo conversar, mas ela alegou não ter interesse. Então, o indivíduo saiu e voltou à tarde, já cometendo as agressões.
Ela comentou que, para se defender, tentou se esconder, virando de costas, mas foi atingida por um capacete na cabeça e sentiu algo perfurando as costas, na altura do pescoço. Ela só percebeu que se tratava de um ferimento de faca depois, quando viu o sangue. A vítima foi socorrida por colegas de trabalho.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 24 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio) e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.