Homem esfaqueia companheira e é contido por vizinhos em Cariacica

Um homem de 39 anos foi detido na noite desse domingo (12), após tentar acertar a companheira, de 33 anos, com duas facas, durante uma briga em Cariacica

Segundo a Polícia Militar , a vítima relatou que bebia com o companheiro, quando ele começou a proferir ofensas contra ela e os filhos. Nesse momento, ela pediu que os filhos fossem para a casa de uma amiga, a fim de não presenciarem a briga.

Casa da vítima agredida e esfaqueada em Cariacica, na Grande Vitória Crédito: Diony Silva

Inicialmente, conforme constava no boletim de ocorrência da PM, depois que o casal ficou sozinho, o homem pegou duas facas e tentou atingir a companheira na altura do ombro. No entanto, de acordo com o relato da própria vítima na manhã desta segunda-feira (13), ele conseguiu esfaqueá-la.

Ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, ela, que preferiu não ser identificada, contou que levou um soco do homem, antes de ser atingida com um golpe de faca. "Eu tentei me defender, mas ele veio para cima de mim com uma faca e furou meu ombro. Eu tentei tirar ele, até que cortou o meu dedo também."

A confusão só terminou quando vizinhos intervieram e conseguiram conter o agressor até a chegada da PM. Quando a equipe chegou ao local, encontrou o indivíduo no chão, sendo hostilizado por diversas pessoas. A vítima e o agressor foram levados para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória

Em entrevista à TV Gazeta, uma vizinha da vítima declarou que também foi agredida pelo homem. "Meu sobrinho tentou defender ela, e ele (agressor) correu atrás do meu sobrinho até o portão. Foi quando entrou na minha casa com uma barra de ferro. Eu, para intervir, porque tenho filhos em casa, fui segurar o portão, e a barra de ferro pegou no meu braço."

A vizinha ainda afirmou que o casal tem um histórico de brigas e já ajudou a mulher outras vezes. "Já intervi uma vez, entrando na casa dela e tirando as crianças, com ele agredindo ela. Elas dormiram na minha casa. No outro dia de manhã, ela pegou os filhos e foi embora, mas uma semana depois voltou."

'Ele tem que pagar', diz mãe de agressor

Sem querer ser identificada, a mãe do agressor afirmou que, apesar de já ter conversado com o filho, ele continua agindo de forma agressiva após beber. "Quando não bebe, é uma pessoa. Quando bebe, se transforma e vem a agressividade. Mas é um menino trabalhador, trabalha desde os 12 anos, mas o que estraga ele é a bebida", contou.

A mulher também destacou que, mesmo sendo filho dela, ele tem de ser responsabilizado pela agressão desse domingo (12). "Muitas mulheres estão passando por isso, muita violência, muita agressão. Eu não aceito isso, sempre estive do lado dela", garantiu.

"Homem não tem que colocar a mão na mulher. Não está dando certo? Vai embora de uma vez. Ele tem que pagar pelo que fez, porque está errado" Mãe do agressor - Não quis ser identificada