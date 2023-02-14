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Norte do ES

Polícia identifica motorista que atropelou mãe e filho em Ponto Belo

Delegado responsável pelo caso não divulgou o nome do condutor, mas disse que suspeito é de Minas Gerais; vítimas estão internadas desde domingo (12)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 fev 2023 às 10:59

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 10:59

Acidente aconteceu na tarde de domingo, em Ponto Belo
Acidente aconteceu na tarde de domingo (12), em Ponto Belo Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O motorista que atropelou mãe e filho em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, foi identificado pela Polícia Civil. A informação foi confirmada nesta terça-feira (14) pelo delegado Eduardo Mota, responsável pelas investigações, em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte. No entanto, o nome dele não foi divulgado.
De acordo com os levantamentos, o condutor é de Minas Gerais, e a caminhonete possui placas de Teófilo Otoni (MG). A identificação do suspeito, segundo a corporação, foi possível graças a denúncias feitas pela população e por um apuração em conjunto com a Polícia Civil mineira.
"No momento do crime, ele abandonou o carro e fugiu. A população denunciou, e nós fizemos um levantamento. Não podemos falar o nome dele por causa do sigilo das investigações, mas em breve vamos até ele, mesmo que tenhamos que ir para outro Estado"
Eduardo Mota - Delegado da Delegacia de Polícia de Ponto Belo
O atropelamento aconteceu no último domingo (12) e foi registrado por câmeras de videomonitoramento. As imagens mostram o condutor dirigindo uma caminhonete na contramão, atingindo as duas vítimas e fugindo em seguida. A mulher e o menino, de apenas quatro anos, continuam internados.
De acordo com a apuração da TV Gazeta Norte, o acidente aconteceu quando havia uma festa no balneário de Ponto Belo, na qual estavam as vítimas e o suspeito. O motorista teria participado, ainda, de uma festa na noite anterior.
Após o atropelamento, uma testemunha relatou para a Polícia Militar que o motorista tinha sinais de embriaguez. O veículo, um Fiat Toro, foi localizado em um outro lugar da cidade. Segundo a PM, havia fios de cabelo na placa dianteira do carro e danos no capô. Na ocasião, o suspeito não foi localizado.
Segundo o delegado Eduardo Mota, o caso está sendo investigado como dupla tentativa de homicídio. Até a manhã desta terça-feira (14), não há mandado de prisão em aberto contra o condutor da caminhonete. O automóvel foi apreendido e levado para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Estado de saúde das vítimas

De acordo com familiares das vítimas, a mulher continua internada no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, sob observação e deve realizar exames para verificar se segue com hemorragia cerebral. Já o menino sofreu uma fratura na perna e não corre risco de morte. Ele foi transferido para um hospital em Vitória. 

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