Jovem é procurada por tentar matar mulher a tesouradas em Linhares

Thamyres Alves Leite, de 18 anos, é procurada pela polícia por tentar matar a tesouradas uma mulher, de 22 anos, em Linhares, no dia 12 de novembro do ano passado. Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Uma jovem de 18 anos é procurada pela polícia por suspeita de armar uma emboscada e tentar matar uma mulher, de 22 anos, a tesouradas, no bairro Residencial Rio Doce, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . O crime ocorreu no dia 12 de novembro do ano passado. A Polícia Civil (PC) informou nesta segunda-feira (13) que Thamyres Alves Leite tem um mandado de prisão em aberto pela tentativa de homicídio.

Além da suspeita de 18 anos, outras duas adolescentes de 17 anos também participaram do crime, segundo a PC. De acordo com a polícia, no dia do crime, elas atraíram a vitima para uma mata nas proximidades do bairro com um convite para fumar maconha. No local, Thamyres, com o apoio das duas adolescentes, começou a dar os golpes de tesoura contra a vítima. Quando acharam que ela já estava morta, as três fugiram.

A mulher foi encontrada ensanguentada e foi socorrida por moradores, sendo levada para um hospital de Linhares. Os médicos constataram mais de 40 perfurações por tesoura no corpo da vítima, que, após receber cuidados médicos, sobreviveu.

Segundo a PC, as três são procuradas. No entanto, apenas Thamyres tem mandado de prisão em aberto. A corporação informou que, no caso das adolescentes, apesar da representação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, a Justiça entendeu que não deveriam ser internadas.