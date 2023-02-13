Homem que dormia embaixo de ônibus morre atropelado em Linhares

Um homem que dormia embaixo de um ônibus morreu após ser atropelado pelo veículo na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Araçá, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou que, ao sair com o veículo, não viu o homem embaixo do coletivo e acabou passando por cima da vítima.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado. No entanto, o homem morreu no local. A PM informou que a perícia da Polícia Civil foi acionada.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O nome da vítima não foi divulgado.