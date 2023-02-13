Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Motorista não viu

Homem que dormia embaixo de ônibus morre atropelado em Linhares

Atropelamento ocorreu no bairro Araçá, na madrugada desta segunda-feira (13)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 fev 2023 às 15:28

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 15:28

Morador de rua que dormia embaixo de ônibus morre atropelado em Linhares
Perícia da Polícia Civil foi acionada após ser constatada a morte do homem Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem que dormia embaixo de um ônibus morreu após ser atropelado pelo veículo na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Araçá, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou que, ao sair com o veículo, não viu o homem embaixo do coletivo e acabou passando por cima da vítima.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado. No entanto, o homem morreu no local. A PM informou que a perícia da Polícia Civil foi acionada.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O nome da vítima não foi divulgado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente espírito santo Linhares Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados