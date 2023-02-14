Frascos de 'superdroga' são apreendidos em base do tráfico de Cariacica

Drogas e camisas falsas da Polícia Civil apreendidas em casa na zona rural de Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil estourou uma base do tráfico localizada na zona rural de Cariacica , na última sexta-feira (10). Além da grande quantidade de maconha — foram 136 quilos — e de cocaína, foi encontrada uma droga que chamou a atenção: o fentanil. Na casa, havia 31 frascos do opioide, que, segundo as investigações, é 100 vezes mais forte do que a morfina.

"Nos chamou atenção o fato de apreendermos uma droga até então pouco usual no Espírito Santo , que é o fentanil. Essa droga é um opioide depressor do sistema nervoso central, altamente viciante. Hoje é a que mais causa morte nos Estados Unidos . O fentanil nos EUA é como o crack no Brasil : há uma verdadeira epidemia desse tipo de droga", ressaltou o delegado Tarcisio Otoni, chefe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).

Tudo começou em janeiro, quando uma operação do Denarc chegou a um laboratório de drogas que funcionava em Xuri, Vila Velha . "O local estava abandonado, mas as investigações continuaram e, no dia 10 de fevereiro, em duas ações, o Denarc identificou outro local, no bairro Ataíde, em Vila Velha, que era usado como uma espécie de centro de distribuição de drogas com cerca de 10 quilos de maconha", disse a delegada Larissa Lacerda, adjunta do Denarc.

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No mesmo dia, as equipes foram até Cariacica , onde encontraram o novo laboratório usado pela organização criminosa, na localidade conhecida como Duas Bocas.

"A equipe localizou uma residência que tinha aparência de desabitada, mas era utilizada pela organização criminosa para preparo de substâncias e também como depósito de drogas." Larissa Lacerda - Delegada-adjunta do Denarc

Na casa, foram apreendidos: 136 quilos de maconha, 31 frascos de fentanil, 2.500 pinos de cocaína cheios, milhares de pinos vazios, 13 quilos de mistura para cocaína, 10 camisas estampadas com o nome da Polícia Civil e duas balanças de precisão.

Residência ficava afastada, em um zona rural, para não levantar suspeitas Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, foi a primeira vez que o Denarc apreendeu essa quantidade de fentanil. "Vamos abrir uma linha de investigação para entendermos se essa droga está entrando por demanda de usuários do Estado ou se esses traficantes querem de fato introduzir esse entorpecente, causando mais danos à população", afirmou o delegado Tarcísio.

Fentanil e carnaval

A grande quantidade do fentanil ter sido apreendida perto do carnaval pode não ser uma coincidência, segundo as investigações. "Nos parece que esse entorpecente veio de forma adequada a atender esse momento do carnaval", disse o delegado.

Camisas da Polícia Civil