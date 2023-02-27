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Violência

Morre cerimonialista baleada dentro de carro de aplicativo em Cariacica

Mari Paula Francisco Xavier, 39 anos, estava voltando com o marido da casa de parentes quando o carro de aplicativo onde estavam foi parado por criminosos armados. A motorista teria se assustado e arrancado com o carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2023 às 07:56

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 07:56

A cerimonialista Mari Paula Francisco Xavier, 39 anos, não resistiu e morreu no Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória
A cerimonialista Mari Paula Francisco Xavier, 39 anos, não resistiu e morreu no Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória Crédito: Reprodução
Morreu na tarde de domingo (26) a cerimonialista Mari Paula Francisco Xavier, 39 anos, que levou dois tiros na cabeça enquanto estava em um carro de aplicativo. O crime aconteceu na madrugada do mesmo dia, por volta das 2h, entre os bairros Jardim Botânico e Rio Marinho, em Cariacica. Um dos disparos atravessou o crânio e outra bala ficou alojada no corpo da vítima. A informação sobre a morte foi confirmada por familiares da vítima ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta.
Segundo eles, Mari estava voltando com o marido da casa de parentes quando o carro de aplicativo onde estavam foi parado por criminosos armados. A motorista teria se assustado e arrancado com o carro, o que provocou a reação dos criminosos.
Polícia Militar informou que foi acionada diretamente para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, visto que a motorista teria dirigido direto para a unidade hospitalar em busca de socorro. No hospital, a vítima passou por cirurgia e foi levada para a UTI, mas não resistiu.
Polícia Militar informou que, no local do crime, os militares fizeram contato com um companheiro da vítima e uma motorista de aplicativo, que informou que estava transportando o casal quando criminosos atiraram contra seu veículo em Rio Marinho, Cariacica. Os disparos teriam acertado a porta traseira do carro e atingido a passageira, que foi alvejada por dois disparos na cabeça.
Familiares contaram que, por ser cerimonialista, Mari costumava trabalhar aos finais de semana, mas neste estava de folga e aproveitou para encontrar familiares no bairro vizinho, em Jardim Botânico.
Uma cunhada explicou que o aniversário de 40 anos de Mari Paula estava próximo, e a vítima, muito empolgada. De acordo com a família, o bairro Rio Marinho vive um conflito de traficantes e, desde o início da tarde, havia mensagens em grupos falando de toque de recolher e orientando as pessoas que fossem entrar na comunidade a abaixar os vidros dos carros.
O esposo que estava ao lado da vítima e a motorista não foram atingidos pelos disparos. Mari Paula deixa o marido e dois filhos, um rapaz de 22 anos e uma menina de 12 anos.
Questionada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar por meio do Disque-Denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações.

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