Morre cerimonialista baleada dentro de carro de aplicativo em Cariacica

A cerimonialista Mari Paula Francisco Xavier, 39 anos, não resistiu e morreu no Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória Crédito: Reprodução

Segundo eles, Mari estava voltando com o marido da casa de parentes quando o carro de aplicativo onde estavam foi parado por criminosos armados. A motorista teria se assustado e arrancado com o carro, o que provocou a reação dos criminosos.

Polícia Militar informou que foi acionada diretamente para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, visto que a motorista teria dirigido direto para a unidade hospitalar em busca de socorro. No hospital, a vítima passou por cirurgia e foi levada para a UTI, mas não resistiu.

Polícia Militar informou que, no local do crime, os militares fizeram contato com um companheiro da vítima e uma motorista de aplicativo, que informou que estava transportando o casal quando criminosos atiraram contra seu veículo em Rio Marinho, Cariacica. Os disparos teriam acertado a porta traseira do carro e atingido a passageira, que foi alvejada por dois disparos na cabeça.

Familiares contaram que, por ser cerimonialista, Mari costumava trabalhar aos finais de semana, mas neste estava de folga e aproveitou para encontrar familiares no bairro vizinho, em Jardim Botânico.

Uma cunhada explicou que o aniversário de 40 anos de Mari Paula estava próximo, e a vítima, muito empolgada. De acordo com a família, o bairro Rio Marinho vive um conflito de traficantes e, desde o início da tarde, havia mensagens em grupos falando de toque de recolher e orientando as pessoas que fossem entrar na comunidade a abaixar os vidros dos carros.

O esposo que estava ao lado da vítima e a motorista não foram atingidos pelos disparos. Mari Paula deixa o marido e dois filhos, um rapaz de 22 anos e uma menina de 12 anos.