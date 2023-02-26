Dois homens são mortos na madrugada de domingo (26) na Grande Vitória

Já a respeito da ocorrência em Riviera da Barra, a Polícia Militar foi acionada e prosseguiu até o local, onde constatou o óbito de um homem de 33 anos alvejado por diversos disparos de arma de fogo, próximo a um posto de combustível. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime, e nenhum suspeito foi detido no momento do fato.