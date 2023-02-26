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Noite violenta

Dois homens são mortos na madrugada de domingo (26) na Grande Vitória

Um homem foi morto em Riviera da Barra, em Vila Velha, e outro em Rio Marinho, Cariacica, segundo informações da Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2023 às 12:26

Publicado em 26 de Fevereiro de 2023 às 12:26

A Grande Vitória registrou dois homicídios na madrugada deste domingo (26). Um homem foi morto em Riviera da Barra, em Vila Velha, e outro em Rio Marinho, Cariacica
Sobre o caso de Rio Marinho, a Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a informação de que um homem havia sido alvejado por disparos de arma de fogo em via pública. No local, os militares constataram que a vítima já estava em óbito e a perícia foi acionada. A pessoa não foi identificada.  No bairro, também na mesma madrugada, uma mulher levou dois tiros na cabeça quando o carro por aplicativo onde estava foi alvo de disparos de bandidos.
Já a respeito da ocorrência em Riviera da Barra, a Polícia Militar foi acionada e prosseguiu até o local, onde constatou o óbito de um homem de 33 anos alvejado por diversos disparos de arma de fogo, próximo a um posto de combustível. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime, e nenhum suspeito foi detido no momento do fato.
Polícia Civil do ES
Polícia Civil será responsável pelas investigações Crédito: Polícia Civil / Divulgação

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Polícia Civil respondeu que os dois casos seguem sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. 

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