Apreensão de drogas tem PMs atacados e homem preso no Sul do ES

Durante uma apreensão de drogas e prisão de um suspeito, populares atacaram policiais militares com pedras no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no início da noite deste sábado (25). Para conter os moradores, a PM precisou usar spray de pimenta.
Segundo as informações da Polícia Militar (PM), tudo começou quando os militares viram um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, deixou duas sacolas plásticas no chão.
Ao recolher as sacolas, a polícia encontrou 20 pinos de cocaína e, com o apoio do cão Messi, especialista na busca por armas e drogas, foi possível localizar num imóvel próximo ao local da abordagem mais drogas embaixo de uma máquina de lavar roupas. O homem, que tem 32 anos, acabou preso.
De acordo com a polícia, foram apreendidos os seguintes materiais:
- 1 submetralhadora com carregador;
- 15 munições de calibre 380;
- 1 simulacro pistola;
- 66 tiras de maconha;
- 142 buchas de maconha;
- 50 gramas de maconha;
- 84 pinos de cocaína;
- 11 frascos de loló;
- 190 pedras de crack;
- 1 saco microtubos vazios;
- Diversos materiais utilizados para o embalo do entorpente.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 7ª Delegacia de Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Durante o fato, moradores tentaram intimidar e atrapalhar a ação policial, se aglomerando na tentativa de interromper, bem como xingando e atirando pedras. Diante disso, os militares informaram que foi necessário o uso de equipamentos de menor potencial ofensivo para dispersá-los. Segundo a PM, o equipamento usado foi spray de pimenta.
A Polícia Civil foi procurada para saber se o homem continua preso, que disse que o suspeito, de 32 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.
As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas. A arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições.