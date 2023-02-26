Apreensão de drogas tem PMs atacados e homem preso no Sul do ES

Durante uma apreensão de drogas e prisão de um suspeito, populares atacaram policiais militares com pedras no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , no início da noite deste sábado (25). Para conter os moradores, a PM precisou usar spray de pimenta.

A polícia apreendeu drogas, munições, arma e diversos materiais utilizados para o embalo do entorpente Crédito: Divulgação \ PM

Segundo as informações da Polícia Militar (PM) , tudo começou quando os militares viram um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, deixou duas sacolas plásticas no chão.

Ao recolher as sacolas, a polícia encontrou 20 pinos de cocaína e, com o apoio do cão Messi, especialista na busca por armas e drogas, foi possível localizar num imóvel próximo ao local da abordagem mais drogas embaixo de uma máquina de lavar roupas. O homem, que tem 32 anos, acabou preso.

De acordo com a polícia, foram apreendidos os seguintes materiais:

1 submetralhadora com carregador;

15 munições de calibre 380;



1 simulacro pistola;

66 tiras de maconha;



142 buchas de maconha;



50 gramas de maconha;



84 pinos de cocaína;



11 frascos de loló;



190 pedras de crack;



1 saco microtubos vazios;



Diversos materiais utilizados para o embalo do entorpente.



O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 7ª Delegacia de Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Durante o fato, moradores tentaram intimidar e atrapalhar a ação policial, se aglomerando na tentativa de interromper, bem como xingando e atirando pedras. Diante disso, os militares informaram que foi necessário o uso de equipamentos de menor potencial ofensivo para dispersá-los. Segundo a PM, o equipamento usado foi spray de pimenta.

Polícia Civil foi procurada para saber se o homem continua preso, que disse que o suspeito, de 32 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.