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No Sul do ES

Fugitivos de presídios na Grande Vitória são presos em Cachoeiro

Durante operação nesta sexta-feira (24), a polícia apreendeu drogas, armas e prendeu criminosos evadidos do Complexo de Xuri, em Vila Velha
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

24 fev 2023 às 17:25

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 17:25

Quatro homens foram presos na manhã desta sexta-feira (24), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Civil (PC), três deles são fugitivos de presídios de Vila Velha, na Grande Vitória.
Fugitivos de presídios na Grande Vitória são presos em Cachoeiro
A polícia apreendeu drogas, armas, munições, celulares, pinos e joias durante a operação Crédito: Divulgação \ PC
No distrito de Córrego dos Monos, a polícia esteve em contato com dois homens envolvidos com tráfico de drogas. No local, foram apreendidas três armas de fogo, diversos cartuchos de munição, uma quantidade de cocaína pronta para o comércio, pinos, joias e aparelhos celulares.
De acordo com a PC, um dos indivíduos é fugitivo da penitenciária de Vila Velha, onde cumpria pena por tráfico de drogas e roubo a mão armada.
No bairro Rubem Braga, os investigadores prenderam um fugitivo do complexo penitenciário de Vila Velha, onde cumpria pena por crimes de roubo a mão armada.
Já no bairro Boa Vista, um foragido do presídio de Vila Velha foi preso. Ele também possui um mandado de prisão por crime de tráfico de drogas e roubo a mão armada.
A polícia informou que os dois homens presos em Córrego dos Monos foram entregues no plantão da Polícia Civil de Cachoeiro, onde deverão ser autuados por tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, já os foragidos serão encaminhados de volta à Vila Velha, para cumprirem suas respectivas penas.
Fugitivos de presídios na Grande Vitória são presos em Cachoeiro
A ação foi realizada pela PC de Cachoeiro, através do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), e contou com o apoio de policiais civis de Vargem Alta, DHPP e ADM Crédito: Divulgação \ PC

Operação Go Back

A ação faz parte da “Operação Go Back” que, segundo o delegado Rafael Amaral, visa a recaptura de fugitivos estaduais e até de outros estados da federação, para que retornem aos presídios de origem.
Nesta manhã, segundo o delegado, as prisões foram realizadas em estado flagrancial, já que, durante as diligências, o Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) fez uso de investigações já em andamento.
Segundo a PC, “Go Back” significa de volta, retorno, e que se refere à volta dos fugitivos aos seus respectivos presídios.

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