Fugitivos de presídios na Grande Vitória são presos em Cachoeiro

A polícia apreendeu drogas, armas, munições, celulares, pinos e joias durante a operação Crédito: Divulgação \ PC

No distrito de Córrego dos Monos, a polícia esteve em contato com dois homens envolvidos com tráfico de drogas. No local, foram apreendidas três armas de fogo, diversos cartuchos de munição, uma quantidade de cocaína pronta para o comércio, pinos, joias e aparelhos celulares.

De acordo com a PC, um dos indivíduos é fugitivo da penitenciária de Vila Velha, onde cumpria pena por tráfico de drogas e roubo a mão armada.

No bairro Rubem Braga, os investigadores prenderam um fugitivo do complexo penitenciário de Vila Velha, onde cumpria pena por crimes de roubo a mão armada.

Já no bairro Boa Vista, um foragido do presídio de Vila Velha foi preso. Ele também possui um mandado de prisão por crime de tráfico de drogas e roubo a mão armada.

A polícia informou que os dois homens presos em Córrego dos Monos foram entregues no plantão da Polícia Civil de Cachoeiro, onde deverão ser autuados por tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, já os foragidos serão encaminhados de volta à Vila Velha, para cumprirem suas respectivas penas.

A ação foi realizada pela PC de Cachoeiro, através do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), e contou com o apoio de policiais civis de Vargem Alta, DHPP e ADM Crédito: Divulgação \ PC

Operação Go Back

A ação faz parte da “Operação Go Back” que, segundo o delegado Rafael Amaral, visa a recaptura de fugitivos estaduais e até de outros estados da federação, para que retornem aos presídios de origem.

Nesta manhã, segundo o delegado, as prisões foram realizadas em estado flagrancial, já que, durante as diligências, o Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) fez uso de investigações já em andamento.