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Sul do ES

Suspeito de matar homem por dívida de R$ 20 é preso em Cachoeiro

Advan Berchot Bozi, de 31 anos, foi assassinado a tiros em dezembro do ano passado no município; valor devido tinha relação com tráfico de drogas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 fev 2023 às 14:20

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 14:20

Armas, droga e dinheiro foram apreendidos em operação da PC
Armas, droga e dinheiro foram apreendidos em operação da PC Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem suspeito de matar Advan Berchot Bozi, de 31 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (15). Segundo a Polícia Civil, o assassinato está ligado ao tráfico de drogas e foi motivado por uma dívida R$ 20. O crime aconteceu no dia 28 de dezembro de 2022, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade, o delegado Felipe Vivas explicou que traficantes tiveram um desentendimento com a vítima no Natal. “Eles já tinham falado para ela sair do bairro São Francisco de Assis mas, no dia 28, foi vista novamente”, explicou.
"Um grupo se reuniu para agredi-lo e um desses indivíduos atirou contra a vítima por causa de uma dívida de R$ 20"
Felipe Vivas - Delegado titular da DHPP de Cachoeiro de Itapemirim
De acordo com a Polícia Militar, o assassinato aconteceu na Rua Santos Passoni. Advan Bozi foi atingido por tiros no braço, na nuca e na testa. Conforme relatos de testemunhas, pouco antes do crime, a vítima teria sido vista correndo com um facão em mãos e sendo perseguida por quatro homens.

Operação

A prisão do suspeito aconteceu durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim. O objetivo era cumprir seis mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva, que foram expedidos pela Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas.
Homens presos durante operação nesta quarta-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim
Quatro dos seis homens presos durante operação nesta quarta-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dois dos alvos foram presos preventivamente, mas não tiveram nome nem idade divulgados. Apenas um deles é suspeito de participação no homicídio. Além disso, foram presos cinco homens em flagrante: dois de 18 anos, um de 22, um de 24 e um de 26 anos – que também não tiveram o nome revelado.
Depois, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Conduru, na zona rural do município. Em um dos imóveis alvo das buscas foram apreendidos uma arma de fogo, três carregadores e um tablete de maconha. A equipe também apreendeu cerca de R$ 5,7 mil em dinheiro.

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