Suspeito de matar homem por dívida de R$ 20 é preso em Cachoeiro

Armas, droga e dinheiro foram apreendidos em operação da PC Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade, o delegado Felipe Vivas explicou que traficantes tiveram um desentendimento com a vítima no Natal. “Eles já tinham falado para ela sair do bairro São Francisco de Assis mas, no dia 28, foi vista novamente”, explicou.

"Um grupo se reuniu para agredi-lo e um desses indivíduos atirou contra a vítima por causa de uma dívida de R$ 20" Felipe Vivas - Delegado titular da DHPP de Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com a Polícia Militar , o assassinato aconteceu na Rua Santos Passoni. Advan Bozi foi atingido por tiros no braço, na nuca e na testa. Conforme relatos de testemunhas, pouco antes do crime, a vítima teria sido vista correndo com um facão em mãos e sendo perseguida por quatro homens.

Operação

A prisão do suspeito aconteceu durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim. O objetivo era cumprir seis mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva, que foram expedidos pela Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas.

Quatro dos seis homens presos durante operação nesta quarta-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dois dos alvos foram presos preventivamente, mas não tiveram nome nem idade divulgados. Apenas um deles é suspeito de participação no homicídio. Além disso, foram presos cinco homens em flagrante: dois de 18 anos, um de 22, um de 24 e um de 26 anos – que também não tiveram o nome revelado.