Homem morre após ser baleado e levado para hospital em Colatina

Um homem morreu após ser baleado no bairro Perpétuo Socorro, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (14). De acordo com informações da Polícia Militar , a vítima – que não teve a identidade revelada – levou os disparos em um beco e foi levada para o Hospital Sílvio Avidos, no mesmo município, mas não resistiu. Os suspeitos ainda não foram localizados, mas uma submetralhadora foi apreendida durante as buscas.

Submetralhadora encontrada durante a ocorrência, em Colatina Crédito: Divulgação | PMES

De acordo com a PM, uma equipe foi acionada devido a uma denúncia de que teriam ocorrido tiros na região. Quando os militares chegaram, perceberam um intenso movimento no beco e foram surpreendidos por pessoas que carregavam o um indivíduo baleado, que chegou a dar entrada no pronto-socorro.

Segundo relatos dados à corporação, dois suspeitos correram em direção a uma escadaria no final do beco, logo depois dos tiros. Durante as buscas, embaixo de uma van estacionada, foi encontrada uma submetralhadora de fabricação caseira e um carregador com duas munições.

A Polícia Militar não informou se essa arma apreendida é a mesma usada contra o homem. Testemunhas do assassinato também não souberam dizer a possível motivação do crime.

Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e liberado aos familiares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.