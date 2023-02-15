Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em beco

Homem morre após ser baleado e levado para hospital em Colatina

Durante buscas feitas pela PM, uma submetralhadora de fabricação caseira foi encontrada embaixo de uma van estacionada; crime aconteceu na terça-feira (14)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 fev 2023 às 11:35

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 11:35

Um homem morreu após ser baleado no bairro Perpétuo Socorro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (14). De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima – que não teve a identidade revelada – levou os disparos em um beco e foi levada para o Hospital Sílvio Avidos, no mesmo município, mas não resistiu. Os suspeitos ainda não foram localizados, mas uma submetralhadora foi apreendida durante as buscas.
Submetralhadora encontrada durante a ocorrência, em Colatina
Submetralhadora encontrada durante a ocorrência, em Colatina Crédito: Divulgação | PMES
De acordo com a PM, uma equipe foi acionada devido a uma denúncia de que teriam ocorrido tiros na região. Quando os militares chegaram, perceberam um intenso movimento no beco e foram surpreendidos por pessoas que carregavam o um indivíduo baleado, que chegou a dar entrada no pronto-socorro.
Segundo relatos dados à corporação, dois suspeitos correram em direção a uma escadaria no final do beco, logo depois dos tiros. Durante as buscas, embaixo de uma van estacionada, foi encontrada uma submetralhadora de fabricação caseira e um carregador com duas munições.
A Polícia Militar não informou se essa arma apreendida é a mesma usada contra o homem. Testemunhas do assassinato também não souberam dizer a possível motivação do crime.
Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e liberado aos familiares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. 
“A população pode denunciar por meio do Disque-Denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, disse a PC, em nota.

Veja Também

Motorista é rendido por criminosos e Hilux é roubada em Colatina

Duas mulheres são presas por 'alugarem' celulares para presos do ES

Motorista de aplicativo é mantido no porta-malas em assalto em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Colatina homicídio Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados