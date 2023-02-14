Motorista é rendido por criminosos e Hilux é roubada em Colatina

Nem a luz do dia ou a movimentação da rua impediram assaltantes de agirem em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que dois suspeitos renderam um motorista e roubaram uma caminhonete Toyota Hilux, no início da tarde desta terça-feira (14), às margens da BR 259, na altura do bairro Santa Helena.
De acordo com a Polícia Militar, o dono do carro informou que estava junto com a esposa dentro do veículo, que estava estacionado em frente a uma loja, quando os dois suspeitos chegaram e anunciaram o assalto.
Nas imagens é possível ver que um dos suspeitos abre a porta do carona, e a mulher sai de dentro do automóvel, enquanto o outro suspeito rende o motorista. Além da caminhonete, os assaltantes levaram cartões de crédito e outros pertences das vítimas.
O carro teria sido visto seguindo em direção a Linhares. A PM fez buscas iniciais, mas não encontrou o veículo. Apenas na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Civil informou que localizou o carro às margens da BR 259, em Colatina, no meio de uma área de vegetação.
A corporação afirmou que os criminosos fugiram e que está analisando as imagens para identificar os autores do crime. "A população pode ajudar pelo Disque-denúncia (181), com informações que ajudem na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita", reforçou a PC.