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Choque elétrico

Adolescente morre eletrocutado ao nadar em lagoa em Guarapari

Caso aconteceu na tarde deste sábado no bairro Fátima Cidade Jardim. Cerca elétrica instalada próxima a água seria a causa do acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2023 às 09:10

Publicado em 26 de Fevereiro de 2023 às 09:10

Cerca elétrica em lagoa de Guarapari causa a morte de garoto que nadava no local
Cerca elétrica em lagoa de Guarapari causa a morte de garoto que nadava no local Crédito: Reprodução/Leitor
Um adolescente de 16 anos morreu na tarde deste sábado (25) eletrocutado em uma lagoa onde nadava no bairro Fátima Cidade Jardim, em Guarapari. Segundo testemunhas, o motivo do acidente é uma cerca elétrica improvisada e que ficava próxima da água.
A respeito do caso, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada neste sábado (25), por volta das 15h40, para uma ocorrência de acidentes diversos com vítima, possível eletroplessão, que é a morte ocorrida em virtude de descarga elétrica.
No local, a perícia identificou que a vítima estava com a mão contraída, indicando a possível morte por choque elétrico.
Ainda segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 
Acionado para atender a ocorrência de resgate de pessoa em lagoa, em uma área particular, neste sábado, o Corpo de Bombeiros Militar explica que a equipe chamada para o resgate foi informada pela zeladora que a vítima encostou a mão em uma área isolada por arame farpado e não apresentou mais movimentos.
Os militares checaram se a energia havia sido cortada, sendo que a principal suspeita é de que o adolescente havia sido eletrocutado, mas somente com o trabalho de perícia cadavérica seria possível afirmar a causa da morte. O corpo foi retirado da água e deixado aos cuidados da Polícia Civil.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Guarapari para melhor apuração e diligências que o fato requer, de acordo com o órgão.
Já a Prefeitura de Guarapari informou que o município não foi acionado e que a lagoa está em área particular.

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