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Flexal

Pescadores encontram corpo de homem morto a tiros na maré de Cariacica

Vítima estava com marcas de perfurações na cabeça; PM disse que autoria e motivação para o crime são desconhecidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2023 às 15:48

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 15:48

Pescadores encontraram o corpo de um homem na maré da região de Flexal, em Cariacica, no início da tarde deste sábado (25). De acordo com a Polícia Militar, os trabalhadores levaram o cadáver até a Ilha das Caieiras, em Vitória, onde acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/ 190). 
Ainda segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local e encontraram marcas de tiros na cabeça da vítima, que não teve a identidade divulgada. A autoria e motivação para o crime são desconhecidas. 
A perícia da Polícia Civil foi acionada. A corporação informou que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Não temos mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências. O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".

Atualização

25/02/2023 - 5:00
Após publicação da matéria, a PM informou que, na verdade, o corpo foi encontrado no mar na altura de Flexal, em Cariacica, e não em São Pedro, como a corporação havia dito antes. O texto foi alterado.

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