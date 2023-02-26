Foragido da Justiça de MG furta ambulância no ES e acaba preso

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , por volta das 9h20, no km 251 da BR 101, no município da Serra , a equipe abordou o veículo I/M.Benz 416 Marimar, que estava sendo conduzido por um indivíduo com mandado de prisão por estelionato e roubo.

O homem, que não teve o nome revelado, foi abordado próximo ao posto da PRF na Serra quando dirigia no sentido Vitória x Salvador.

Ambulância foi parada no posto da PRF na Serra Crédito: Divulgação | PRF

Para a polícia, o foragido disse que pegou a ambulância com o intuito de ir a Linhares, no Norte do Estado , para se internar em uma casa de recuperação. Ele disse para as autoridades que é usuário de drogas.

A PRF informou que a equipe aguarda o guincho para levar o veículo de volta para a unidade de saúde. O homem foi conduzido para o Departamento Regional da Serra, em Laranjeiras.

'Funcionário novo'

De acordo com o responsável pela manutenção da frota de saúde da Prefeitura de Marechal Floriano, Marcos Stoff, o suspeito chegou ao Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, na Rua Belarmino Pinto, no Centro da cidade, por volta de 6h40.

"Chegou falando que era motorista novo e que iria levar o veículo para revisão. Como a equipe da noite não conhece todos motoristas, e no tumulto da troca de plantão, acabou entregando a chave da ambulância" Marcos Stoff - Servidor da Prefeitura de Marechal Floriano

"Quando o motorista que estaria de plantão chegou ao posto de enfermagem, ficou sabendo e me ligou. Foi quando percebemos que se tratava de algo errado. Em seguida, acionei a PM e deu início ao cerco", continuou.

Em entrevista ao g1ES, Marcos disse que o suspeito chegou a percorrer mais de 80 km com a ambulância, que vai passar por perícia e só depois será levada de volta à unidade de saúde para retornar às atividades. Ele também disse que um veículo reserva já está em uso e nenhum paciente foi prejudicado.

O foragido furtou a ambulância e foi preso pela PRF na BR 101, na Serra, na manhã deste domingo (26). Crédito: Divulgação | PRF

Questionado sobre a conduta dos funcionários, o servidor se limitou em dizer que a Secretaria Municipal de Saúde vai se reunir com os funcionários que estavam na unidade no momentos dos fatos. A Prefeitura de Marechal Floriano ainda não se posicionou sobre o caso.