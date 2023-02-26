Foragido da Justiça de MG furta ambulância no ES e acaba preso

Um homem de 34 anos, que é foragido da Justiça de Minas Gerais (MG), furtou uma ambulância do Posto de Saúde de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, e foi preso na manhã deste domingo (26). Câmeras de segurança da unidade registraram o momento.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 9h20, no km 251 da BR 101, no município da Serra, a equipe abordou o veículo I/M.Benz 416 Marimar, que estava sendo conduzido por um indivíduo com mandado de prisão por estelionato e roubo.
O homem, que não teve o nome revelado, foi abordado próximo ao posto da PRF na Serra quando dirigia no sentido Vitória x Salvador.
Para a polícia, o foragido disse que pegou a ambulância com o intuito de ir a Linhares, no Norte do Estado, para se internar em uma casa de recuperação. Ele disse para as autoridades que é usuário de drogas.
A PRF informou que a equipe aguarda o guincho para levar o veículo de volta para a unidade de saúde. O homem foi conduzido para o Departamento Regional da Serra, em Laranjeiras.
'Funcionário novo'
De acordo com o responsável pela manutenção da frota de saúde da Prefeitura de Marechal Floriano, Marcos Stoff, o suspeito chegou ao Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, na Rua Belarmino Pinto, no Centro da cidade, por volta de 6h40.
"Chegou falando que era motorista novo e que iria levar o veículo para revisão. Como a equipe da noite não conhece todos motoristas, e no tumulto da troca de plantão, acabou entregando a chave da ambulância"
"Quando o motorista que estaria de plantão chegou ao posto de enfermagem, ficou sabendo e me ligou. Foi quando percebemos que se tratava de algo errado. Em seguida, acionei a PM e deu início ao cerco", continuou.
Em entrevista ao g1ES, Marcos disse que o suspeito chegou a percorrer mais de 80 km com a ambulância, que vai passar por perícia e só depois será levada de volta à unidade de saúde para retornar às atividades. Ele também disse que um veículo reserva já está em uso e nenhum paciente foi prejudicado.
Questionado sobre a conduta dos funcionários, o servidor se limitou em dizer que a Secretaria Municipal de Saúde vai se reunir com os funcionários que estavam na unidade no momentos dos fatos. A Prefeitura de Marechal Floriano ainda não se posicionou sobre o caso.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 34 anos, conduzido pela PRF à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por furto qualificado mediante fraude. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).