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Km 263

Carro acima da velocidade destrói postes em trecho da BR 101 na Serra

Batida ocorreu na tarde desta segunda-feira (20) e, segundo Polícia Rodoviária Federal, os ocupantes estavam com o cinto de segurança e não houve vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2023 às 16:12

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 16:12

Um acidente envolvendo um veículo de passeio acima da velocidade destruiu dois postes de iluminação, no km 263 da BR 101, próximo de Barcelona, na SerraGrande Vitória.
A colisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (20) no sentido Vitória e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, todos os ocupantes estavam com o cinto de segurança e não houve vítimas.
A Eco101, concessionária que administra a via, explicou que para o atendimento foram usados ambulância, guinchos e viatura de inspeção. Uma faixa no sentido sul e outra no sentido norte foram interditadas para prestar apoio à ocorrência.

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