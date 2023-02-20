Carro acima da velocidade destrói postes em trecho da BR 101 na Serra

Um acidente envolvendo um veículo de passeio acima da velocidade destruiu dois postes de iluminação, no km 263 da BR 101, próximo de Barcelona, na Serra, Grande Vitória.
A colisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (20) no sentido Vitória e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, todos os ocupantes estavam com o cinto de segurança e não houve vítimas.
A Eco101, concessionária que administra a via, explicou que para o atendimento foram usados ambulância, guinchos e viatura de inspeção. Uma faixa no sentido sul e outra no sentido norte foram interditadas para prestar apoio à ocorrência.