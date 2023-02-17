Durante uma ação educativa de infrações de trânsito no período de carnaval, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram uma motocicleta a 166 km/h na BR 101, na altura de Guarapari, nesta sexta-feira (17). Quando foram abordar o condutor, os agentes descobriram que ele já responde por um acidente que causou a morte de duas pessoas, enquanto dirigia sob efeito de álcool e em alta velocidade.
Uma coincidência é que o mesmo agente da PRF que registrou o acidente em 2020 estava na operação desta sexta, quando o motociclista foi flagrado novamente em alta velocidade.
Motociclista autuado por mortes no trânsito é flagrado a 166 km/h na BR 101
"A infração por excesso de velocidade é uma das mais registradas nas rodovias federais, além de ser causa comum de acidentes e de causar a lesões graves aos condutores e passageiros."
Ações educativas
Desde meia-noite desta sexta, a PRF instaurou a "Operação Rodovida", com reforço no efetivo operacional, utilização de bafômetros, drones e radares portáteis para coibir as infrações que mais causam mortes e lesões graves. A ação vai até meia-noite de quarta-feira (22).
Durante o período, a PRF faz ações educativas, orientando condutores e passageiros sobre as condutas de velocidade excessiva e ultrapassagens proibidas, utilização do cinto de segurança e uso do celular, que causam graves acidentes.
Na quinta, os agentes já tinham flagrado vários condutores trafegando com a velocidade quase o dobro da permitida (que é 80 km/h). Por isso, nesta sexta a operação conta com uma verificação dupla de velocidade e ação educativa.
São dois pontos de radar e um ponto de orientação. O condutor que passar acima da velocidade nos dois pontos está sendo abordado e encaminhado para teste do bafômetro e para receber orientação educativa.