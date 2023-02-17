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Em Guarapari

Motociclista autuado por mortes no trânsito é flagrado a 166 km/h na BR 101

Condutor foi abordado durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que acontece nesta sexta-feira (17)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 fev 2023 às 15:20

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 15:20

Condutor foi abordado durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta sexta-feira (17)
Motociclista  foi autuado pelo excesso de velocidade e recebeu orientações em campanha educativa Crédito: Divulgação | PRF
Durante uma ação educativa de infrações de trânsito no período de carnaval, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram uma motocicleta a 166 km/h na BR 101, na altura de Guarapari, nesta sexta-feira (17). Quando foram abordar o condutor, os agentes descobriram que ele já responde por um acidente que causou a morte de duas pessoas, enquanto dirigia sob efeito de álcool e em alta velocidade.
Segundo a corporação, o acidente com óbitos aconteceu na BR 262, em Cariacica, no km 4, em 2020. À época, as vítimas foram socorridas em estado grave e morreram no hospital. Por causa disso, o motociclista responde por homicídio culposo (quando não é intencional).
Uma coincidência é que o mesmo agente da PRF que registrou o acidente em 2020 estava na operação desta sexta, quando o motociclista foi flagrado novamente em alta velocidade.
Motociclista autuado por mortes no trânsito é flagrado a 166 km/h na BR 101
"A infração por excesso de velocidade é uma das mais registradas nas rodovias federais, além de ser causa comum de acidentes e de causar a lesões graves aos condutores e passageiros."
Agente Wylis Lyra - Chefe da comunicação da PRF no Espírito Santo

Ações educativas

Desde meia-noite desta sexta, a PRF instaurou a "Operação Rodovida", com reforço no efetivo operacional, utilização de bafômetros, drones e radares portáteis para coibir as infrações que mais causam mortes e lesões graves. A ação vai até meia-noite de quarta-feira (22).
Durante o período, a PRF faz ações educativas, orientando condutores e passageiros sobre as condutas de velocidade excessiva e ultrapassagens proibidas, utilização do cinto de segurança e uso do celular, que causam graves acidentes.
Polícia flagra carros a mais de 140km/h na BR 101, em Iconha
A operação da PRF tem flagrado veículos com velocidades vem acima do permitido  Crédito: Divulgação \ PRF
Na quinta, os agentes já tinham flagrado vários condutores trafegando com a velocidade quase o dobro da permitida (que é 80 km/h). Por isso, nesta sexta a operação conta com uma verificação dupla de velocidade e ação educativa.
São dois pontos de radar e um ponto de orientação. O condutor que passar acima da velocidade nos dois pontos está sendo abordado e encaminhado para teste do bafômetro e para receber orientação educativa.

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Acidente BR 101 BR 262 Guarapari PRF Polícia Rodoviária Federal
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