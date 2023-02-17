Motociclista autuado por mortes no trânsito é flagrado a 166 km/h na BR 101

Motociclista foi autuado pelo excesso de velocidade e recebeu orientações em campanha educativa Crédito: Divulgação | PRF

Durante uma ação educativa de infrações de trânsito no período de carnaval, equipes da Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) flagraram uma motocicleta a 166 km/h na BR 101 , na altura de Guarapari , nesta sexta-feira (17). Quando foram abordar o condutor, os agentes descobriram que ele já responde por um acidente que causou a morte de duas pessoas, enquanto dirigia sob efeito de álcool e em alta velocidade.

Segundo a corporação, o acidente com óbitos aconteceu na BR 262 , em Cariacica , no km 4, em 2020. À época, as vítimas foram socorridas em estado grave e morreram no hospital. Por causa disso, o motociclista responde por homicídio culposo (quando não é intencional).

Uma coincidência é que o mesmo agente da PRF que registrou o acidente em 2020 estava na operação desta sexta, quando o motociclista foi flagrado novamente em alta velocidade.

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"A infração por excesso de velocidade é uma das mais registradas nas rodovias federais, além de ser causa comum de acidentes e de causar a lesões graves aos condutores e passageiros." Agente Wylis Lyra - Chefe da comunicação da PRF no Espírito Santo

Ações educativas

Desde meia-noite desta sexta, a PRF instaurou a "Operação Rodovida", com reforço no efetivo operacional, utilização de bafômetros, drones e radares portáteis para coibir as infrações que mais causam mortes e lesões graves. A ação vai até meia-noite de quarta-feira (22).

Durante o período, a PRF faz ações educativas, orientando condutores e passageiros sobre as condutas de velocidade excessiva e ultrapassagens proibidas, utilização do cinto de segurança e uso do celular, que causam graves acidentes.

A operação da PRF tem flagrado veículos com velocidades vem acima do permitido Crédito: Divulgação \ PRF

Na quinta, os agentes já tinham flagrado vários condutores trafegando com a velocidade quase o dobro da permitida (que é 80 km/h). Por isso, nesta sexta a operação conta com uma verificação dupla de velocidade e ação educativa.