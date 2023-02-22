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No bairro Shell

Homem morre atropelado na BR 101, em Linhares

Vítima tinha apenas uma perna e andava com apoio de muletas. Por conta do acidente, segundo a PRF, o trânsito precisou ser desviado da pista central para a lateral, no sentido Sooretama
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 fev 2023 às 09:31

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 09:31

Local do acidente, na altura do bairro Shell, em Linhares
Local do acidente, na altura do bairro Shell, em Linhares Crédito: Tiago Félix
Um pedestre morreu atropelado por um carro na altura do km 148 da BR 101, no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi identificada como Darcílio da Silva Bastos, de 78 anos, que tinha apenas uma perna e andava com apoio de muletas. Ele morreu no local do acidente. A pista central da rodovia teve o trânsito desviado para a lateral, no sentido Sooretama.
Não havia faixa de pedestre, nem semáforo onde o acidente aconteceu, de acordo com as imagens feitas pelo repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte. Segundo a PRF, a faixa mais próxima estava a cerca de 300 metros. A vítima não teria observado o fluxo de veículos, na tentativa de atravessar a pista, e foi atingida pelo carro. Não há marcas de frenagem no asfalto. 
O condutor do automóvel fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A PRF informou que a perícia investiga a velocidade do veículo e a ausência de reação para evitar o acidente.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo. Estiveram presentes na ocorrência a PRF, o Corpo de Bombeiros e funcionários da Eco 101, concessionária responsável pela rodovia.
Em nota, a Eco 101 informou que a ocorrência foi registrada às 7h49. "Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção), PRF, Polícia Civil e IML. Uma pessoa faleceu no local. A faixa sentido norte ficou com desvio e foi liberada às 09h03", disse a empresa.

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