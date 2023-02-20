Trio puxou foliões em Pontal do Ipiranga, mesmo sem energia e água Crédito: Tiago Félix

Your browser does not support the audio element. Pontal do Ipiranga, em Linhares, fica sem água e luz em pleno carnaval

Em um dos destinos mais procurados no carnaval no Norte do Espírito Santo, não teve água nem luz. Foliões que estão em Pontal do Ipiranga, em Linhares, ficaram às escuras neste domingo (19) e comerciantes reclamaram bastante pela perda de clientes e também de equipamentos eletrônicos. A energia havia sido restabelecida na manhã desta segunda-feira (20), às 6h, mas caiu novamente uma hora depois. A água está voltando, aos poucos.

Segundo informações do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, a queda do fornecimento ocorreu por volta das 9h. A luz voltou, porém houve picos de energia no decorrer do dia. Durante a noite foi possível ver foliões se divertindo às escuras, em determinados lugares.

Jailson perdeu freezer e também cervejas que seriam vendidas no restaurante Crédito: Tiago Félix

Dono de um restaurante, Jailson Schaffel disse que precisou de um gerador para que o estabelecimento funcionasse, mas não teve como evitar os prejuízos. Além de ter perdido equipamentos, como freezer, ele também não conseguiu encontrar gelo. “Vários aparelhos queimaram e já tive que levar de volta para Linhares. Meus freezers não estão ligando, estou sem cerveja hoje. Não tem gelo, para você ter ideia. Efeito cascata, problema em cima de problema. Eu precisei de um gerador para funcionar, pelo menos, o meu sistema. Acho uma falta de respeito para quem investiu tanto no Pontal do Ipiranga”, relatou.

Em uma venda de acarajé, Lúcia Pereira da Silva recorreu ao uso do lampião. No entanto, segundo ela, a baixa iluminação na região afastou os consumidores. “Nós já chegamos aqui sem energia, com um lampião recarregável. A energia está caindo direto. É um prejuízo para nós, porque o lampião não aguenta, a bateria é pouca. Perde cliente porque fica no escuro”, contou.

Lúcia disse que perdeu clientes por causa da escuridão Crédito: Tiago Félix

O que diz a EDP

Responsável pelo fornecimento de energia em Linhares, a EDP informou que os problemas enfrentados nesta segunda não têm relação com os registrados no domingo. Veja nota abaixo:

EDP | Na íntegra As equipes estão no local trabalhando para restabelecer a energia o quanto antes. A ocorrência de hoje não tem nenhuma relação com a anterior.



A ocorrência anterior foi uma sobrecarga na rede da região. Essa, de hoje, as equipes estão no local trabalhando e apurando a causa. Mas já sabendo que não existe relação entre as duas.

O que diz a prefeitura

O abastecimento de água na cidade é feito pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A gestão municipal foi acionada pela reportagem para saber o que está causando o problema e se há previsão de restabelecimento dos serviços.