Adolescente é vítima de abuso em Linhares; cidade teve 4 casos no fim de semana

A Delegacia Regional de Linhares está apurando os crimes Crédito: Polícia Civil

Uma adolescente de 13 anos relatou para a mãe ter sido abusada sexualmente, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a apuração do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, o caso ocorreu na madrugada de domingo (19) e o autor do crime seria o companheiro da avó da menina.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Esse é o quarto caso de estupro registrado em Linhares apenas no último fim de semana.

A jovem contou para a mãe que essa foi a segunda vez em que foi abusada pelo homem. Ela estava na casa da avó, deitada em um quarto, quando tudo aconteceu.

O suspeito não foi mais visto desde então. A Delegacia Regional de Linhares iniciou as investigações sobre o caso.

Números alarmantes

Apenas neste último fim de semana, foram quatro ocorrências de crimes com essas características. Todas entre a manhã de sábado (18) e a madrugada de domingo (19).

Para a PM, a mãe da menina disse que havia discutido com o companheiro durante a madrugada e foi para a casa de uma amiga, que mora perto. A filha permaneceu no imóvel do padrasto, porque já estava dormindo.

Já o companheiro explicou aos policiais que, assim que a mulher saiu, ele chamou um vizinho para os dois consumirem bebida alcoólica, além de conversarem. Em determinado momento, o padrasto saiu para comprar mais cerveja e deixou o vizinho em casa.

Ao retornar, o dono do imóvel não encontrou o amigo. A mãe da criança retornou para casa e rapidamente a menina contou que tinha sido abusada sexualmente enquanto ainda estava deitada. O Conselho Tutelar foi acionado e o caso registrado na Delegacia Regional.

Criança de 2 anos chorou e gritou

A criança foi encontrada pela avó em um cômodo da casa, junto com o suspeito, gritando e chorando. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Militar, a criança contou para a avó que o homem teria mexido em suas partes íntimas. A mulher questionou o companheiro e ele disse que a criança estava mentindo.

Mulher de 65 anos teve casa invadida

Ela precisou ser socorrida para o Hospital Geral de Linhares. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

A PM foi acionada para ir até o hospital onde a mulher estava, acompanhada do filho. Para os militares, ela relatou que os suspeitos começaram a agredi-la com socos no rosto e cabeça. Após as agressões, ela ainda foi violentada sexualmente.

A vítima não soube informar a quantidade de pessoas envolvidas e também não soube relatar características dos autores pois a casa estava muito escura e os suspeitos mantiveram a luz apagada, de acordo com a PM.

Casos sob investigação

A Polícia Civil informou, por nota, que até o momento nenhum suspeito foi detido. Os casos seguem sob investigação da polícia. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.