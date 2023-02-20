Adolescente é vítima de abuso em Linhares; cidade teve 4 casos no fim de semana

Uma adolescente de 13 anos relatou para a mãe ter sido abusada sexualmente, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a apuração do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, o caso ocorreu na madrugada de domingo (19) e o autor do crime seria o companheiro da avó da menina.
O caso é investigado pela Polícia Civil. Esse é o quarto caso de estupro registrado em Linhares apenas no último fim de semana.
A jovem contou para a mãe que essa foi a segunda vez em que foi abusada pelo homem. Ela estava na casa da avó, deitada em um quarto, quando tudo aconteceu.
O suspeito não foi mais visto desde então. A Delegacia Regional de Linhares iniciou as investigações sobre o caso.
Números alarmantes
Apenas neste último fim de semana, foram quatro ocorrências de crimes com essas características. Todas entre a manhã de sábado (18) e a madrugada de domingo (19).
No primeiro deles, na manhã de sábado, uma menina de 6 anos contou para a mãe e o padrasto que foi vítima de um abuso sexual que teria sido praticado por um vizinho deles.
Para a PM, a mãe da menina disse que havia discutido com o companheiro durante a madrugada e foi para a casa de uma amiga, que mora perto. A filha permaneceu no imóvel do padrasto, porque já estava dormindo.
Já o companheiro explicou aos policiais que, assim que a mulher saiu, ele chamou um vizinho para os dois consumirem bebida alcoólica, além de conversarem. Em determinado momento, o padrasto saiu para comprar mais cerveja e deixou o vizinho em casa.
Ao retornar, o dono do imóvel não encontrou o amigo. A mãe da criança retornou para casa e rapidamente a menina contou que tinha sido abusada sexualmente enquanto ainda estava deitada. O Conselho Tutelar foi acionado e o caso registrado na Delegacia Regional.
Criança de 2 anos chorou e gritou
Uma criança de 2 anos de idade foi abusada sexualmente na tarde deste sábado (18), na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O autor do crime seria o companheiro da avó da vítima.
A criança foi encontrada pela avó em um cômodo da casa, junto com o suspeito, gritando e chorando. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Segundo informações da Polícia Militar, a criança contou para a avó que o homem teria mexido em suas partes íntimas. A mulher questionou o companheiro e ele disse que a criança estava mentindo.
Mulher de 65 anos teve casa invadida
Uma mulher de 65 anos teve a casa invadida durante a madrugada deste domingo (19) e foi espancada e estuprada, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que dormia quando vários suspeitos entraram na casa.
Ela precisou ser socorrida para o Hospital Geral de Linhares. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A PM foi acionada para ir até o hospital onde a mulher estava, acompanhada do filho. Para os militares, ela relatou que os suspeitos começaram a agredi-la com socos no rosto e cabeça. Após as agressões, ela ainda foi violentada sexualmente.
A vítima não soube informar a quantidade de pessoas envolvidas e também não soube relatar características dos autores pois a casa estava muito escura e os suspeitos mantiveram a luz apagada, de acordo com a PM.
Casos sob investigação
A Polícia Civil informou, por nota, que até o momento nenhum suspeito foi detido. Os casos seguem sob investigação da polícia. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.