Quatro jovens com idades entre 20 e 25 anos, incluindo uma grávida, foram atingidos por tiros quando acompanhavam o desfile de um bloco na região de Bela Aurora, Cariacica. Um homem que passou pelo local fez os disparos, o que causou desespero em quem curtia a folia e muita correria. Os jovens foram socorridos para um hospital em Vila Velha.

Bloco de carnaval é interrompido por tiroteio em Cariacica Crédito: Carlos Palito

Ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, foi relatado que as vítimas estavam conversando na Rua 13 de Maio, próximo a uma creche, quando ocorreram os disparos. Todos foram atingidos nas pernas.

Segundo testemunhas, as pessoas curtiam a passagem do bloco quando quatro homens armados, usando balaclava — um tipo de capuz que tampava quase todo o rosto — passaram pelo local, com arma em punho, já atirando contra os foliões. Houve muita correria.

Um dos projéteis ficou alojado em pneu de carro estacionado Crédito: Carlos Palito

Apesar dos atiradores estarem com os rostos cobertos, relatos à polícia informam que eles são conhecidos na região, e que moram nas imediações, em uma localidade conhecida como “Buraco Quente”.

Tudo aconteceu por volta das 23h30, e segundo relatos de testemunhas foram disparados vários tiros. Carros que estavam estacionados também foram atingidos.

Marca de tiro em carro estacionado Crédito: Carlos Palito

Até o início da tarde desta segunda-feira (20), ninguém havia sido preso.

Perseguição policial

Após a troca de tiros, os mesmos bandidos correram para a Rua Cariacica, no mesmo bairro. Lá se depararam com um sargento da PM, que tinha descido de seu apartamento após ouvir disparos na rua. Ele estava acompanhado de outro sargento, que mora no mesmo prédio.

O primeiro policial a avistar um dos bandidos deu ordem de prisão, mas eles fugiram. Houve perseguição dos militares, que localizaram os criminosos em outra rua. Lá outros três criminosos aguardavam os comparsas. Um deles fez disparos contra os militares e conseguiram fugir.

No registro da ocorrência policial, o militar que deu ordem de prisão aos bandidos informou que fez 14 disparos contra os criminosos, mas que eles não atingiram as pessoas do bloco porque a troca de tiros ocorreu em outra rua.

Os fatos foram registrados em dois boletins unificados da PM.

O que diz a polícia

Por nota, a Polícia Civil informa que até o início da tarde nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da polícia. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.