Mulher é morta a tiros enquanto segurava filha no colo na Serra

Adriana Souza da Silva, de 44 anos, morta a tiros dentro de casa na Serra Crédito: Reprodução

Cena de horror na Serra : uma mulher identificada como Adriana Souza da Silva, de 44 anos, foi morta a tiros dentro da própria casa, no bairro Central Carapina , enquanto segurava a filha de apenas dois anos no colo. Outras duas crianças presenciaram o crime.

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Adriana foi atingida por quatro tiros — três na cabeça e um nas costas — por volta das 19h desta quarta-feira (15).

Segundo relato de testemunhas à polícia, dois suspeitos entraram na casa de Adriana, atiraram e fugiram. Os três filhos dela viram tudo. Apesar de a criança de dois anos estar no colo da mãe no momento do crime, ela não se feriu.