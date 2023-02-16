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Mulher é morta a tiros enquanto segurava filha no colo na Serra

Adriana Souza da Silva, de 44 anos, foi atingida por quatro tiros na noite desta quarta-feira (15); três filhos dela presenciaram o crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2023 às 21:33

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 21:33

Adriana Souza da Silva, de 44 anos, foi atingida por quatro tiros na noite desta quarta-feira (15)
Adriana Souza da Silva, de 44 anos, morta a tiros dentro de casa na Serra Crédito: Reprodução
Cena de horror na Serra: uma mulher identificada como Adriana Souza da Silva, de 44 anos, foi morta a tiros dentro da própria casa, no bairro Central Carapina, enquanto segurava a filha de apenas dois anos no colo. Outras duas crianças presenciaram o crime.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Adriana foi atingida por quatro tiros — três na cabeça e um nas costas — por volta das 19h desta quarta-feira (15).
Segundo relato de testemunhas à polícia, dois suspeitos entraram na casa de Adriana, atiraram e fugiram. Os três filhos dela viram tudo. Apesar de a criança de dois anos estar no colo da mãe no momento do crime, ela não se feriu.
Vizinhos afirmaram que a mulher morava na comunidade há poucos meses. Ninguém soube dizer a motivação para o crime. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). 

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