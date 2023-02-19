Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boa Vista I

Tiroteio no meio da rua termina em morte em Vila Velha

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); ninguém foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2023 às 10:35

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 10:35

Um homem morre e outro fica ferido após tiroteio em Vila Velha
Tiroteio termina em morte em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem morreu e outro ficou ferido após um tiroteio no bairro Boa Vista I, Vila Velha, na tarde de sábado (18). A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Um confronto entre traficantes teria dado origem aos disparos, segundo apuração da TV Gazeta.
De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, uma das vítimas, de 22 anos, morreu ainda no local. O nome não foi divulgado. O outro homem, de mesma idade, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) com uma perfuração na perna e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.
A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. "O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido", informou, por meio de nota, na manhã deste domingo (19).

Veja Também

Homem é preso suspeito de matar atual namorado da ex em Pancas

Homem ameaça família com submetralhadora em Linhares

Suspeita de sequestrar bebês para rituais é identificada pela PRF em ônibus no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas homicídio tráfico de drogas Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados