Tiroteio no meio da rua termina em morte em Vila Velha

Tiroteio termina em morte em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem morreu e outro ficou ferido após um tiroteio no bairro Boa Vista I, Vila Velha, na tarde de sábado (18). A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Um confronto entre traficantes teria dado origem aos disparos, segundo apuração da TV Gazeta.

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, uma das vítimas, de 22 anos, morreu ainda no local. O nome não foi divulgado. O outro homem, de mesma idade, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) com uma perfuração na perna e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.