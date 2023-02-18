Homem ameaça família com submetralhadora em Linhares

Um homem ameaçou a própria família com uma submetralhadora na sexta-feira (17) no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que conseguiu apreender a arma, no entanto o homem fugiu do local.
A PM informou que foi acionada após denúncia sobre a ameaça, mas quando a equipe chegou ao local o suspeito já havia fugido. Buscas foram realizadas, mas o homem não foi localizado.
Além da submetralhadora, os militares também apreenderam munições e drogas. De acordo com a PM, todo material foi entregue na 16ª Delegacia Regional, que dará continuidade com as investigações para localizar o suspeito.