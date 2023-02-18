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Suspeito é procurado

Homem ameaça família com submetralhadora em Linhares

Polícia Militar conseguiu apreender a arma, no entanto o homem suspeito de ameaçar a própria família fugiu do local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 fev 2023 às 11:47

Publicado em 18 de Fevereiro de 2023 às 11:47

Submetralhadora usada por suspeito para ameaçar família foi apreendida, em Linhares
Submetralhadora usada por suspeito para ameaçar família foi apreendida, em Linhares Crédito: Polícia Militar
Um homem ameaçou a própria família com uma submetralhadora na sexta-feira (17) no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que conseguiu apreender a arma, no entanto o homem fugiu do local.
A PM informou que foi acionada após denúncia sobre a ameaça, mas quando a equipe chegou ao local o suspeito já havia fugido. Buscas foram realizadas, mas o homem não foi localizado.
Além da submetralhadora, os militares também apreenderam munições e drogas. De acordo com a PM, todo material foi entregue na 16ª Delegacia Regional, que dará continuidade com as investigações para localizar o suspeito.

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