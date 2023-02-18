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Região de São Pedro

Adolescente é socorrido em estado grave após ser atingido por tiros em Vitória

O menor pediu socorro à unidade da PM em São Pedro; ele foi atingido por disparos no abdômen e pernas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2023 às 10:36

Publicado em 18 de Fevereiro de 2023 às 10:36

Sirene de polícia
Sirene de polícia Crédito: Reprodução
Um adolescente de idade não informada foi alvo de quatro disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (17). Antes de perder a consciência, ele informou aos policiais militares que o socorreram que a agressão ocorreu quando estava em uma praça do bairro São Pedro. Ele não identificou o autor dos disparos ou a motivação da agressão.
Segundo informações do registro da ocorrência, por volta das 21 horas o jovem, ferido, procurou ajuda na sede da 5ª Companhia da Polícia Militar, localizada em São Pedro. Foi socorrido por uma viatura para o Pronto Atendimento do bairro e encaminhado, a seguir, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas.
Um pouco antes de perder a consciência, ele informou aos policiais militares que estava na Praça da Igreja Católica do bairro São Pedro, próximo a Rua Guilherme Bassini, quando foi alvo dos disparos. Ele não soube informar o autor ou a motivação para a agressão.
Dois disparos atingiram o abdômen do jovem, um outro o feriu na perna e outro na nádega. Segundo as informações policiais, ele foi transferido em estado grave para o HEUE.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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