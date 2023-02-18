Adolescente é socorrido em estado grave após ser atingido por tiros em Vitória

Sirene de polícia Crédito: Reprodução

Um adolescente de idade não informada foi alvo de quatro disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (17). Antes de perder a consciência, ele informou aos policiais militares que o socorreram que a agressão ocorreu quando estava em uma praça do bairro São Pedro. Ele não identificou o autor dos disparos ou a motivação da agressão.

Segundo informações do registro da ocorrência, por volta das 21 horas o jovem, ferido, procurou ajuda na sede da 5ª Companhia da Polícia Militar, localizada em São Pedro. Foi socorrido por uma viatura para o Pronto Atendimento do bairro e encaminhado, a seguir, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas.

Um pouco antes de perder a consciência, ele informou aos policiais militares que estava na Praça da Igreja Católica do bairro São Pedro, próximo a Rua Guilherme Bassini, quando foi alvo dos disparos. Ele não soube informar o autor ou a motivação para a agressão.

Dois disparos atingiram o abdômen do jovem, um outro o feriu na perna e outro na nádega. Segundo as informações policiais, ele foi transferido em estado grave para o HEUE.

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido.