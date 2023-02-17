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Crime

Funcionário de bar é morto a tiros dentro do estabelecimento em Marataízes

Segundo a polícia, o homem foi alvejado com quatro tiros na região do tórax e também na cabeça. Crime ocorreu na tarde desta sexta (17)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 fev 2023 às 18:11

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 18:11

O funcionário de um bar foi morto com quatro tiros na região do tórax e na cabeça no início da tarde desta sexta-feira (17), no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Sul do Estado. A vítima foi identificada pela Polícia Militar (PM) como Dirceu Rosa da Silva, de 44 anos.
Funcionário de bar é morto a tiros em Marataízes
O crime aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (17), no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes Crédito: Leitor | A Gazeta
Para a polícia, uma funcionária do local relatou que, enquanto trabalhava, viu três pessoas sentadas à mesa e tomando cerveja. Uma era conhecida no bairro, já as outras não. Depois, ela saiu para almoçar e Dirceu ficou no lugar dela. Quando retornou, ele já estava morto e ela não presenciou o que aconteceu.
Em nota, a corporação disse que a vítima teve o óbito confirmado no local do fato e a perícia foi acionada. “Até o momento nenhum suspeito foi localizado”, informou.
Polícia Civil (PC) comunicou que, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido e o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares. “Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações”, completou.
Além disso, a PC destacou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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