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Acidente com motocicleta em rodovia na Serra mata uma pessoa

O condutor da motocicleta foi socorrido e não há informações sobre o seu estado de saúde; o carona morreu no local da colisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2023 às 10:50

Publicado em 18 de Fevereiro de 2023 às 10:50

Acidente com morte na Audifax Barcelos, na Serra
Acidente com morte na Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Valdeir Freitas Silva
Um acidente envolvendo uma motocicleta ocorrido na Avenida Audifax Barcelos, na Serra, na manhã deste sábado (18), por volta das 7 horas, deixou uma pessoa morta e outra ferida. O condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e o carona, Lutierre da Silva Portela, 20 anos, morreu no local. 
Segundo informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o acidente ocorreu cerca de 4 quilômetros após o cruzamento da via com a entrada para Serra Dourada, no sentido Serra-Sede. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.
Acidente com morte na Audifax Barcelos, na Serra
Acidente com morte na Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Valdeir Freitas Silva
As informações iniciais, segundo a Polícia Militar, é de que os jovens retornavam, possivelmente, de uma festa em Jacaraípe. Um deles, o carona, morava em Serra-Sede e tinha 20 anos.
A perícia ainda estava sendo realizada no local, mas há indícios de que eles teriam perdido o controle da motocicleta em uma curva. Também estava sendo verificado se o jovem usava o capacete ou ele estava apenas no braço.
Segundo Valdeir Freitas Silva, agente de trânsito da Serra que atendeu a ocorrência, tudo indica que o motociclista perdeu o controle da moto e que não haveria outro veículo envolvido no acidente. Ele relatou ainda que neste local acontecem muitos acidentes por ser uma curva acentuada e onde os motoristas trafegam em alta velocidade.
Acidente com morte na Audifax Barcelos, na Serra
Acidente com morte na Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Valdeir Freitas Silva
Por nota, a Secretaria da Saúde (Sesa/ES) informou que não fornece dados de saúde relacionados ao prontuário de cidadãos ou pacientes em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como ao princípio da liberdade e da privacidade. E que as informações são repassadas exclusivamente para a família.

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