Acidente com motocicleta em rodovia na Serra mata uma pessoa

Acidente com morte na Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Valdeir Freitas Silva

Um acidente envolvendo uma motocicleta ocorrido na Avenida Audifax Barcelos, na Serra, na manhã deste sábado (18), por volta das 7 horas, deixou uma pessoa morta e outra ferida. O condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e o carona, Lutierre da Silva Portela, 20 anos, morreu no local.

Segundo informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o acidente ocorreu cerca de 4 quilômetros após o cruzamento da via com a entrada para Serra Dourada, no sentido Serra-Sede. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Acidente com morte na Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Valdeir Freitas Silva

As informações iniciais, segundo a Polícia Militar, é de que os jovens retornavam, possivelmente, de uma festa em Jacaraípe. Um deles, o carona, morava em Serra-Sede e tinha 20 anos.

A perícia ainda estava sendo realizada no local, mas há indícios de que eles teriam perdido o controle da motocicleta em uma curva. Também estava sendo verificado se o jovem usava o capacete ou ele estava apenas no braço.

Segundo Valdeir Freitas Silva, agente de trânsito da Serra que atendeu a ocorrência, tudo indica que o motociclista perdeu o controle da moto e que não haveria outro veículo envolvido no acidente. Ele relatou ainda que neste local acontecem muitos acidentes por ser uma curva acentuada e onde os motoristas trafegam em alta velocidade.

Acidente com morte na Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Valdeir Freitas Silva