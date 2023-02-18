Acidente com motocicleta em rodovia na Serra mata uma pessoa

Um acidente envolvendo uma motocicleta ocorrido na Avenida Audifax Barcelos, na Serra, na manhã deste sábado (18), por volta das 7 horas, deixou uma pessoa morta e outra ferida. O condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e o carona, Lutierre da Silva Portela, 20 anos, morreu no local.
Segundo informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o acidente ocorreu cerca de 4 quilômetros após o cruzamento da via com a entrada para Serra Dourada, no sentido Serra-Sede. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.
As informações iniciais, segundo a Polícia Militar, é de que os jovens retornavam, possivelmente, de uma festa em Jacaraípe. Um deles, o carona, morava em Serra-Sede e tinha 20 anos.
A perícia ainda estava sendo realizada no local, mas há indícios de que eles teriam perdido o controle da motocicleta em uma curva. Também estava sendo verificado se o jovem usava o capacete ou ele estava apenas no braço.
Segundo Valdeir Freitas Silva, agente de trânsito da Serra que atendeu a ocorrência, tudo indica que o motociclista perdeu o controle da moto e que não haveria outro veículo envolvido no acidente. Ele relatou ainda que neste local acontecem muitos acidentes por ser uma curva acentuada e onde os motoristas trafegam em alta velocidade.
Por nota, a Secretaria da Saúde (Sesa/ES) informou que não fornece dados de saúde relacionados ao prontuário de cidadãos ou pacientes em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como ao princípio da liberdade e da privacidade. E que as informações são repassadas exclusivamente para a família.