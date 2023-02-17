Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101, na Serra

Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (17) na BR 101, km 268, altura do bairro Planalto de Carapina, na Serra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu também uma carreta.
A pista norte, sentido Serra, ficou interditada para atendimento da ocorrência.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a via, a ocorrência foi registrada às 10h26. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção), além de PRF, Samu, Polícia Civil e Departamento Médico Legal (DML).