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Trânsito interditado

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101, na Serra

O acidente aconteceu na altura do bairro Planalto de Carapina e envolveu uma carreta e motocicleta. Por conta disso, o trânsito está interditado na pista norte, sentido Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2023 às 11:48

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 11:48

Motociclista morreu em acidente na BR 101
Motociclista morreu em acidente na BR 101 Crédito: Leitor A Gazeta
Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (17) na BR 101, km 268, altura do bairro Planalto de Carapina, na Serra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu também uma carreta.
A pista norte, sentido Serra, ficou interditada para atendimento da ocorrência.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a via, a ocorrência foi registrada às 10h26. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção), além de PRF, Samu, Polícia Civil e Departamento Médico Legal (DML).

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