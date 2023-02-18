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Facada

Homem é preso suspeito de matar atual namorado da ex em Pancas

Casal foi à antiga casa da mulher para buscar pertences. Uma discussão foi iniciada e o suspeito esfaqueou a vítima
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 fev 2023 às 19:15

Publicado em 18 de Fevereiro de 2023 às 19:15

Um homem foi preso suspeito de matar com um golpe de faca o atual namorado da ex-companheira, neste sábado (18), no Centro de Pancas, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, nesta manhã, a vítima teria ido até a antiga casa da namorada — onde ela morava com o ex — para buscar a mudança, quando foi morto pelo homem.
De acordo com informações da PM, no momento em que ela foi buscar os pertences, acompanhada do atual namorado, o ex-companheiro dela chegou no imóvel e iniciou uma discussão, pegando uma faca e desferindo um golpe no peito da vítima.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, no entanto o homem não resistiu e morreu no local. O nome dele e do agressor não foram divulgados.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
Os militares fizeram buscas e o autor do crime foi localizado em uma casa perto do local do crime.
Polícia Civil informou que o caso está em andamento na Delegacia Regional de Colatina. "Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista", finalizou.

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