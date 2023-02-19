Criança de 2 anos é abusada sexualmente por companheiro da avó em Linhares

Uma criança de 2 anos de idade foi abusada sexualmente na tarde deste sábado (18), na zona rural de Linhares , no Norte do Espírito Santo . O autor do crime seria o companheiro da avó da vítima.

A criança foi encontrada pela avó em um cômodo da casa, junto com o suspeito, gritando e chorando. O caso é investigado pela Polícia Civil

Segundo informações da Polícia Militar , a criança contou para a avó que o homem teria mexido em suas partes íntimas. A mulher questionou o companheiro e ele disse que a criança estava mentindo.

A vítima reclamava de dor e foi levada pela avó para uma Unidade de Pronto Atendimento Infantil no município, onde foram acionados o Conselho Tutelar e a PC.

Caso é investigado pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias

O caso segue sob investigação da polícia. A corporação informou que até o momento, o suspeito não foi detido e outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.