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Criança de 2 anos é abusada sexualmente por companheiro da avó em Linhares

A criança foi encontrada pela avó em um cômodo da casa, junto com o suspeito, gritando e chorando. Ela reclamou de dor e foi levada para o Pronto Atendimento Infantil
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 fev 2023 às 16:03

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 16:03

Uma criança de 2 anos de idade foi abusada sexualmente na tarde deste sábado (18), na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O autor do crime seria o companheiro da avó da vítima.
A criança foi encontrada pela avó em um cômodo da casa, junto com o suspeito, gritando e chorando. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Segundo informações da Polícia Militar, a criança contou para a avó que o homem teria mexido em suas partes íntimas. A mulher questionou o companheiro e ele disse que a criança estava mentindo.
A vítima reclamava de dor e foi levada pela avó para uma Unidade de Pronto Atendimento Infantil no município, onde foram acionados o Conselho Tutelar e a PC.
16ª Delegacia Regional de Linhares
Caso é investigado pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias
O caso segue sob investigação da polícia. A corporação informou que até o momento, o suspeito não foi detido e outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
A PC destaca que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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