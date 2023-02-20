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ES 257

Acidente em Aracruz deixa duas pessoas feridas

Colisão frontal envolveu dois carros. Bombeiros e Samu atuaram no resgate das vítimas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 fev 2023 às 12:15

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 12:15

Carros ficaram com a frente bastante danificada após batida na ES 257
Colisão frontal na ES 257 Crédito: Redes Sociais
Dois carros se envolveram em uma batida na ES 257, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas, um homem e uma mulher, ficaram feridas e precisaram ser socorridas imobilizadas. Com o impacto da colisão, as vítimas foram lançadas para fora dos veículos.
Em um dos veículos estava um casal. A mulher precisou ser levada por bombeiros para o Hospital São Camilo, no mesmo município. O marido dela rejeitou o atendimento, por estar se sentindo bem, e foi para o hospital como acompanhante.
O outro homem ferido foi transportado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para receber atendimento médico. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado. 

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