Acidente em Aracruz deixa duas pessoas feridas

Colisão frontal na ES 257 Crédito: Redes Sociais

Dois carros se envolveram em uma batida na ES 257, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas, um homem e uma mulher, ficaram feridas e precisaram ser socorridas imobilizadas. Com o impacto da colisão, as vítimas foram lançadas para fora dos veículos.

Em um dos veículos estava um casal. A mulher precisou ser levada por bombeiros para o Hospital São Camilo, no mesmo município. O marido dela rejeitou o atendimento, por estar se sentindo bem, e foi para o hospital como acompanhante.