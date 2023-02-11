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Barra do Sahy

Show de arrocha é cancelado e público faz quebra-quebra em Aracruz

O evento estava previsto para ocorrer na madrugada deste sábado (11). No entanto, por volta das 3h50 começou a confusão por que  a apresentação não tinha sido iniciada
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

11 fev 2023 às 12:16

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 12:16

Revoltado com o cancelamento do show do cantor de arrocha Thiago Aquino, parte do público que aguardava a apresentação promoveu um quebra-quebra e furtou bebidas do evento. A confusão aconteceu na madrugada deste sábado (11) em Aracruz.
O evento Arrocha Summer era privado e o show estava previsto para acontecer à meia-noite na Barra do Sahy. Vídeos gravados no local mostram pessoas derrubando estruturas metálicas, atirando objetos na direção do palco e furtando bebidas nas tendas.
A assessoria do artista informou que a equipe dele estava preparando o equipamento para iniciar a apresentação à meia-noite. No entanto, o contratante não teria cumprido o que havia sido acordado e então o cantor foi para o município da Serra, onde teria outro show.
Show de arrocha termina com confusão em Aracruz
Show de arrocha termina com confusão em Aracruz Crédito: Montagem/Divulgação
Após o evento na Grande Vitória, segundo a assessoria do cantor, a equipe retornou para a Aracruz. Por volta de 3h50, quando se preparavam para iniciar o show, o sistema de som parou de funcionar e algumas pessoas iniciaram o tumulto. 
Alegando preocupação com a integridade física do artista e dos músicos, o grupo decidiu sair do local. O contratante do evento disse que trocou o horário de apresentação e Thiago Aquino cantou primeiro na Serra.
O responsável reconheceu o atraso e comunicou que houve uma pane no sistema de som. Com isso, o público reagiu, depredou o local e o artista foi embora. Eles foram questionados sobre a devolução do valor do ingresso, mas não responderam.
Procurado novamente nesta segunda-feira (13) pela reportagem da TV Gazeta Norte, o contratante do show disse que entrou em contato com a equipe de som, que informou para ele que não houve falhas no equipamento. O problema, segundo ele, pode ter sido no gerador de energia, provocando uma falha técnica.
Sobre o dinheiro dos ingressos, a produção do evento disse que busca uma solução viável.

O que diz a Prefeitura de Aracruz

A Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura (Semtur), lamentou o ocorrido e informou que o evento "Arrocha Summer" "era  particular e seria realizado em área privada, não tendo assim, qualquer relação com a programação do Festival de Verão promovido pela prefeitura.

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