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Árbitro agredido

Jogo de futebol de areia termina em pancadaria no litoral de Aracruz

Árbitro foi agredido com soco e empurrões após expulsar um jogador de partida válida pelo Campeonato de Beach Soccer Verão 2023
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 fev 2023 às 16:22

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 16:22

Correção

11/02/2023 - 9:00
Erramos: Diferentemente do que foi publicado anteriormente, a confusão envolveu atletas do time Pau Brasil, vestidos com uniforme amarelo, e não do São Paulo. A informação foi corrigida e o texto atualizado. 
Um jogo de futebol de areia terminou em confusão na noite de quarta-feira (8), na Arena Esportiva de Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Estado. Segundo a Prefeitura, a briga ocorreu durante a disputa de uma das semifinais do Campeonato de Beach Soccer Verão 2023. O árbitro foi agredido com um soco e empurrões por um dos times, após expulsar um jogador da partida.
O município informou que a partida era disputada entre as equipes São Paulo e Pau Brasil. No vídeo, é possível ver que, após uma jogada, o árbitro vai em direção a um jogador do Pau Brasil e levanta o cartão vermelho para ele. Nesse momento, alguns dos integrantes do mesmo time que o jogador começam a empurrar e acuar o juiz da partida.
As imagens mostram que o árbitro põe a mão no rosto durante a confusão e, logo em seguida, é empurrado e cai no chão. A Polícia Militar foi acionada e controlou a situação.
De acordo com o Boletim Unificado da PM, a vítima relatou que o jogador expulso deu um soco em seu rosto e que sofreu vários empurrões por outros membros do time.
A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz (Semesp) informou que aguarda a súmula para poder tomar as medidas necessárias junto à Comissão Organizadora.
“A equipe (Pau Brasil) foi automaticamente desclassificada no campeonato, pois assim garante o regulamento em casos como estes”, disse a secretária, por nota.

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