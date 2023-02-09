Jogo de futebol de areia termina em pancadaria no litoral de Aracruz

Erramos: Diferentemente do que foi publicado anteriormente, a confusão envolveu atletas do time Pau Brasil, vestidos com uniforme amarelo, e não do São Paulo. A informação foi corrigida e o texto atualizado.

O município informou que a partida era disputada entre as equipes São Paulo e Pau Brasil. No vídeo, é possível ver que, após uma jogada, o árbitro vai em direção a um jogador do Pau Brasil e levanta o cartão vermelho para ele. Nesse momento, alguns dos integrantes do mesmo time que o jogador começam a empurrar e acuar o juiz da partida.