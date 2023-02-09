Jogo de futebol de areia termina em pancadaria no litoral de Aracruz

Correção
11/02/2023 - 9:00
Erramos: Diferentemente do que foi publicado anteriormente, a confusão envolveu atletas do time Pau Brasil, vestidos com uniforme amarelo, e não do São Paulo. A informação foi corrigida e o texto atualizado.
Um jogo de futebol de areia terminou em confusão na noite de quarta-feira (8), na Arena Esportiva de Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Estado. Segundo a Prefeitura, a briga ocorreu durante a disputa de uma das semifinais do Campeonato de Beach Soccer Verão 2023. O árbitro foi agredido com um soco e empurrões por um dos times, após expulsar um jogador da partida.
O município informou que a partida era disputada entre as equipes São Paulo e Pau Brasil. No vídeo, é possível ver que, após uma jogada, o árbitro vai em direção a um jogador do Pau Brasil e levanta o cartão vermelho para ele. Nesse momento, alguns dos integrantes do mesmo time que o jogador começam a empurrar e acuar o juiz da partida.
As imagens mostram que o árbitro põe a mão no rosto durante a confusão e, logo em seguida, é empurrado e cai no chão. A Polícia Militar foi acionada e controlou a situação.
De acordo com o Boletim Unificado da PM, a vítima relatou que o jogador expulso deu um soco em seu rosto e que sofreu vários empurrões por outros membros do time.
A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz (Semesp) informou que aguarda a súmula para poder tomar as medidas necessárias junto à Comissão Organizadora.
“A equipe (Pau Brasil) foi automaticamente desclassificada no campeonato, pois assim garante o regulamento em casos como estes”, disse a secretária, por nota.