Tio mata sobrinho a facada em Aracruz após briga por som em lanchonete

Tio mata sobrinho a facadas em Aracruz Crédito: Telespectador| TV Gazeta

Um homem morreu esfaqueado no peito pelo tio após um desentendimento em uma lanchonete no distrito de Guaraná, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu durante a madrugada e, segundo relato de populares à Polícia Militar , a briga teria começado por conta de som alto no estabelecimento.

De acordo com a polícia, o caso foi registrado por volta de 0h40 deste sábado (4). A vítima, identificada como Leandro Mantovani Loureiro, foi encontrada caída na calçada. Ele chegou a ser socorrido pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) , mas faleceu a caminho do hospital.

No local, a polícia recebeu a informação de que o suspeito de dar os golpes era um tio da vítima, que mora no segundo andar do prédio onde o crime aconteceu.

O tio desceu até a lanchonete, no primeiro andar, com uma faca na cintura, para conversar com um homem que estava no comércio com uma caixa de som ligada. Ele teria pedido para que desligassem o aparelho.

Leandro Mantovani Loureiro, que estava bebendo no local, teria entrado em luta corporal com o tio, que acabou golpeando o sobrinho no peito. Após o crime, o suspeito saiu do local e foi para casa. Ele foi preso e levado para a delegacia de Aracruz pela Polícia Militar. O corpo da vítima, segundo a ocorrência, foi levado para ao Serviço Medico Legal de Linhares.