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Violência

Tio mata sobrinho a facada em Aracruz após briga por som em lanchonete

Leandro Mantovani Loureiro faleceu a caminho do hospital, na madrugada deste sábado (4). Tio foi preso em casa, no segundo andar do prédio da lanchonete
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 fev 2023 às 12:10

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 12:10

Tio mata sobrinho a facadas em Aracruz
Tio mata sobrinho a facadas em Aracruz Crédito: Telespectador| TV Gazeta
Um homem morreu esfaqueado no peito pelo tio após um desentendimento em uma lanchonete no distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu durante a madrugada e, segundo relato de populares à Polícia Militar, a briga teria começado por conta de som alto no estabelecimento.
De acordo com a polícia, o caso foi registrado por volta de 0h40 deste sábado (4). A vítima, identificada como Leandro Mantovani Loureiro, foi encontrada caída na calçada. Ele chegou a ser socorrido pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas faleceu a caminho do hospital.
No local, a polícia recebeu a informação de que o suspeito de dar os golpes era um tio da vítima, que mora no segundo andar do prédio onde o crime aconteceu.
O tio desceu até a lanchonete, no primeiro andar, com uma faca na cintura, para conversar com um homem que estava no comércio com uma caixa de som ligada. Ele teria pedido para que desligassem o aparelho.
Leandro Mantovani Loureiro, que estava bebendo no local, teria entrado em luta corporal com o tio, que acabou golpeando o sobrinho no peito. Após o crime, o suspeito saiu do local e foi para casa. Ele foi preso e levado para a delegacia de Aracruz pela Polícia Militar. O corpo da vítima, segundo a ocorrência, foi levado para ao Serviço Medico Legal de Linhares.
A reportagem buscou contato com a Polícia Civil, mas não houve retorno da demanda até o fechamento desta matéria. 

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